Рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах
На Водохреще, 19 січня, в деяких регіонах України буде ожеледиця. Температура повітря в середньому становитиме -10…-13 градусів.
Ожеледиця буде 19 січня у Києві та області. Про це повідомляє ДСНС.
Важливо Морози збільшили споживання газу в Україні: чи впорається з навантаженням ГТС
Якою буде погода протягом 19 січня
На Водохреща в Україні буде холодно та морозно. Температура вночі впаде до -25 градусів. Вдень синоптики прогнозують сніг та ожеледицю у таких регіонах:
- на Закарпатті;
- на Прикарпатті;
- в Карпатах.
Крім того, слизько буде у Києві й Київській області, а також у більшості західних областей.
Як поводитися водіям під час ожеледиці
- Обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції з іншими автомобілями. Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття.
- Уникайте будь-яких ризикованих маневрів, за можливості краще перенесіть поїздку на світлу пору доби.
- Обов'язково змініть літню гуму на зимову.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter