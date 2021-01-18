На Водохреще, 19 січня, в деяких регіонах України буде ожеледиця. Температура повітря в середньому становитиме -10…-13 градусів.

Ожеледиця буде 19 січня у Києві та області. Про це повідомляє ДСНС.

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Якою буде погода протягом 19 січня

На Водохреща в Україні буде холодно та морозно. Температура вночі впаде до -25 градусів. Вдень синоптики прогнозують сніг та ожеледицю у таких регіонах:

на Закарпатті;

на Прикарпатті;

в Карпатах.

Крім того, слизько буде у Києві й Київській області, а також у більшості західних областей.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують, що вже з 19 січня негода трохи заспокоїться і вщухне до кінця поточного тижня. На Водохреще температура повітря в середньому становитиме -10…-13 градусів.

Як поводитися водіям під час ожеледиці

Обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції з іншими автомобілями. Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття.

Уникайте будь-яких ризикованих маневрів, за можливості краще перенесіть поїздку на світлу пору доби.

Обов'язково змініть літню гуму на зимову.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу