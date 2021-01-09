У суботу, 9 січня, у багатьох областях України можна буде спостерігати погіршення погодних умов.

Відповідне попередження оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Український гідрометцентр. У відомстві зауважили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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Деталі негоди 9 січня

У західних областях слід очікувати на дорогах ожеледицю.

У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях – налипання мокрого снігу.

А у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях вночі прогнозують значні опади.