У Карпатах погіршилася погода: рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку

Джерело:ДСНС
В Україну знов повернулася негода. Вона вируватиме в деяких регіонах протягом 7 – 8 лютого. Рятувальники закликали бути обережними у високогір'ї українських Карпат, адже там існує небезпека сходження лавини.
У ДСНС вже оголосили 3 рівень небезпеки. Це означає значну сніголавинну небезпеку.
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Рятувальники закликали людей бути обережними у високогір'ї українських Карпат, а також на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Синоптики ще раніше попередили, що негоду в Україну принесе активний циклон. Так, снігопади розпочнуться на заході країни 7 лютого, а до 9 лютого вони перемістяться на схід. Температура повітря подекуди знижуватиметься до -23 градусів. Погода в Україні 7 лютого погіршиться у:
У ДСНС попередили, що в окремих регіонах України утворяться снігові замети. У Рівненській, Волинській, Львівській областях вони можуть досягти 30 – 40 сантиметрів.
Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу