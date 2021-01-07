Рятувальники 7 січня оголосили в Україні І рівень небезпеки, жовтий. Синоптики прогнозують, що у ніч з 7 на 8 січня випаде мокрий сніг, а дороги вкриє ожеледиця.

Погодні умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Шановні водії, будьте уважними та обережними! Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та уникайте небезпечних маневрів,

– мовиться у повідомленні.

Де буде найгірша ситуація

На Чернігівщині;

На Полтавщині;

На Сумщині;

На Дніпропетровщині;

У Запорізькій області;

На Київщині.

Окрім того, синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Без нагальної потреби уночі краще не виходити з дому.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу