У ДСНС попередили про погіршення погодних умов 8 січня. Негоду варто чекати у північних, східних та частково південних регіонах України, а також у горах Прикарпаття.

Також рятувальники закликали автомобілістів бути обережними на дорогах, адже у більшості областей очікують ожеледицю. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Де чекати негоду

На Чернігівщині та Сумщині будуть значні опади.

будуть значні опади. У Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях – налипання мокрого снігу, дощ та ожеледиця на дорогах.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг,

– наголосили у ДСНС.

Лавинна небезпека

Також рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки у горах Прикарпаття. У ДСНС пояснили, що існує висока ймовірність сходження лавин у цьому регіоні.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу