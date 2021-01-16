В Україну прийшли сильні морози, в деяких регіонах температура повітря опустилася до позначки у -14 градусів вдень та -18 вночі. Рятувальники ДСНС розгорнули пункти обігріву.

Загалом в Україні розгорнули 4 227 пунктів обігріву. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у фейсбуці.

Важливо Прогноз погоди на 16 січня: Україну охоплять сильні морози

Як зазначили рятувальники, пункти обігріву повинні не допустити випадків обмороження та загибелі людей. 27 пунктів обігріву із загальної кількості є мобільними.

Усі пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками,

– мовиться у повідомленні.

У пунктах обігріву цілодобово чергуватимуть рятувальники.

Рятувальники ДСНС розгорнули пункти обігріву / Фото ДСНС

Якою буде погода найближчими днями

Упродовж найближчих 3 діб, 16 – 18 січня, в Україні й надалі можна буде спостерігати холодну погоду з морозами до -14…-20 градусів. Проте ще холодніше буде на сході – там температура опуститься до -22…-24 градусів.

За прогнозом синоптиків, у січні морози будуть лише поглиблюватись. Проте у лютому таки стане трішки тепліше.

Більше про те, якою буде погода взимку – читайте у матеріалі.