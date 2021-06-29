Рятувальники з Дніпра яскраво підтримали збірну перед матчем зі Швецією: відео

У рамках 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України 29 червня побореться зі Швецією за путівку до наступного етапу. Вся держава вболіватиме за "синьо-жовтих" на шляху до історичної перемоги.

Президент Володимир Зеленський навіть запустив флешмоб на підтримку нашої національної команди. До нього долучилися й рятувальники з Дніпропетровської області, які зняли яскраве відео.

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Рятувальники Дніпропетровщини вболівають та підтримують збірну України з футболу. Вперед до перемоги!

– сказали вони у ролику.

До флешмобу глави держави долучилися відомі зірки та політики, вони записували відео на підтримку збірної України.

Так, Денис Шмигаль, Дмитро Кулеба, Андрій Єрмак, Андрій Таран, Олександр Пономарьов показували, як вболівають за "синьо-жовтих".

Відомі українці також знялися у спільному ролику, в якому робили мотиваційні заклики для нашої національної команди.

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