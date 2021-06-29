Рятувальники з Дніпра яскраво підтримали збірну перед матчем зі Швецією: відео
29 червня 2021 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:МВС України
У рамках 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України 29 червня побореться зі Швецією за путівку до наступного етапу. Вся держава вболіватиме за "синьо-жовтих" на шляху до історичної перемоги.
Президент Володимир Зеленський навіть запустив флешмоб на підтримку нашої національної команди. До нього долучилися й рятувальники з Дніпропетровської області, які зняли яскраве відео.
Читайте також З вами 40 мільйонів українців: Зеленський підтримав збірну перед вирішальним матчем зі Швецією
Рятувальники Дніпропетровщини вболівають та підтримують збірну України з футболу. Вперед до перемоги!
– сказали вони у ролику.
Всеукраїнський флешмоб "Підтримай збірну"
- До флешмобу глави держави долучилися відомі зірки та політики, вони записували відео на підтримку збірної України.
- Так, Денис Шмигаль, Дмитро Кулеба, Андрій Єрмак, Андрій Таран, Олександр Пономарьов показували, як вболівають за "синьо-жовтих".
- Відомі українці також знялися у спільному ролику, в якому робили мотиваційні заклики для нашої національної команди.
До теми Дружини українських футболістів з дітьми підтримали збірну перед вирішальним матчем: відео