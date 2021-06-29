Рятувальники з Дніпра яскраво підтримали збірну перед матчем зі Швецією: відео

29 червня 2021 , 19:05
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Джерело:

МВС України

У рамках 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України 29 червня побореться зі Швецією за путівку до наступного етапу. Вся держава вболіватиме за "синьо-жовтих" на шляху до історичної перемоги.

Президент Володимир Зеленський навіть запустив флешмоб на підтримку нашої національної команди. До нього долучилися й рятувальники з Дніпропетровської області, які зняли яскраве відео.

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Рятувальники Дніпропетровщини вболівають та підтримують збірну України з футболу. Вперед до перемоги!
– сказали вони у ролику.

Всеукраїнський флешмоб "Підтримай збірну"

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Автор: Олег Васьків