Президент Володимир Зеленський навіть запустив флешмоб на підтримку нашої національної команди. До нього долучилися й рятувальники з Дніпропетровської області, які зняли яскраве відео.

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Рятувальники Дніпропетровщини вболівають та підтримують збірну України з футболу. Вперед до перемоги!
– сказали вони у ролику.

Всеукраїнський флешмоб "Підтримай збірну"

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