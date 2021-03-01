Рятувальник і військовий на Волині винесли бабусю з палаючого будинку

1 березня 2021 , 17:38
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Джерело:

ДСНС

У Володимирі-Волинському рятувальник разом зі своїм другом-військовим врятували літню жінку з пожежі. Перебуваючи не на службі, вони йшли вулицею та побачили, як над однією з будівель здіймається дим.

Інцидент трапився 28 лютого приблизно о 13:25. Вогонь спалахнув у цегляній господарській будівлі, розташованій на вулиці Цинкаловського.

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Як все відбувалося

  • Рятувальник Віталій Шило одразу зателефонував колегам, аби повідомити про пожежу.
  • Далі він та його товариш, військовий Віталій Крутій, кинулися перевіряти, чи є хтось у будівлі.
  • Всередині у задимленій кімнаті вони знайшли 56-річну жінку.
  • Чоловіки винесли її на вулицю, наразі медики встановлюють їй діагноз.

Подробиці про пожежу

► Полум'я охопило хатні речі та підлогу будівлі. За попередньою інформацією, пожежа виникла через необережне поводження жінки із вогнем.

► Загоряння вдалося локалізувати о 13:30, а вже о 13:32 його повністю ліквідували. Вогонь знищив підлогу на площі 6 квадратних метрів.

Довідка. Напередодні рятувальники врятували 13-річного хлопчика та 3 дорослих у Дніпрі. Вони провалилися під кригу та не могли вибратися звідти самостійно.