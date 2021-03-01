Рятувальник і військовий на Волині винесли бабусю з палаючого будинку
У Володимирі-Волинському рятувальник разом зі своїм другом-військовим врятували літню жінку з пожежі. Перебуваючи не на службі, вони йшли вулицею та побачили, як над однією з будівель здіймається дим.
Джерело:ДСНС
Інцидент трапився 28 лютого приблизно о 13:25. Вогонь спалахнув у цегляній господарській будівлі, розташованій на вулиці Цинкаловського.
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Як все відбувалося
- Рятувальник Віталій Шило одразу зателефонував колегам, аби повідомити про пожежу.
- Далі він та його товариш, військовий Віталій Крутій, кинулися перевіряти, чи є хтось у будівлі.
- Всередині у задимленій кімнаті вони знайшли 56-річну жінку.
- Чоловіки винесли її на вулицю, наразі медики встановлюють їй діагноз.
Подробиці про пожежу
► Полум'я охопило хатні речі та підлогу будівлі. За попередньою інформацією, пожежа виникла через необережне поводження жінки із вогнем.
► Загоряння вдалося локалізувати о 13:30, а вже о 13:32 його повністю ліквідували. Вогонь знищив підлогу на площі 6 квадратних метрів.
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