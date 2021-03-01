У Володимирі-Волинському рятувальник разом зі своїм другом-військовим врятували літню жінку з пожежі. Перебуваючи не на службі, вони йшли вулицею та побачили, як над однією з будівель здіймається дим.

Інцидент трапився 28 лютого приблизно о 13:25. Вогонь спалахнув у цегляній господарській будівлі, розташованій на вулиці Цинкаловського. Читайте також У Києві жінка провалилась під кригу, рятуючи собаку: відео рятувальної операції Як все відбувалося Рятувальник Віталій Шило одразу зателефонував колегам, аби повідомити про пожежу.

Далі він та його товариш, військовий Віталій Крутій, кинулися перевіряти, чи є хтось у будівлі.

Всередині у задимленій кімнаті вони знайшли 56-річну жінку.

Чоловіки винесли її на вулицю, наразі медики встановлюють їй діагноз. Подробиці про пожежу ► Полум'я охопило хатні речі та підлогу будівлі. За попередньою інформацією, пожежа виникла через необережне поводження жінки із вогнем. ► Загоряння вдалося локалізувати о 13:30, а вже о 13:32 його повністю ліквідували. Вогонь знищив підлогу на площі 6 квадратних метрів. Довідка. Напередодні рятувальники врятували 13-річного хлопчика та 3 дорослих у Дніпрі. Вони провалилися під кригу та не могли вибратися звідти самостійно.