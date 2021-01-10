Ryanair скасував низку рейсів з України: що змінилось
Ryanair суттєво зменшив кількість рейсів з України. До кінця березня авіакомпанія призупинить на 70% маршрутів з Києва.
Так, Ryanair з Києва без перерви виконуватиме лише 3 маршрути: до Відня, Берліна і Валенсію. Про це мовиться на сайті avianews.com.
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Однак з лютого планують відновити рейси в Краків, Познань, Мадрид, Лондон і Манчестер.
Що змінилось у рейсах Ryanair з Києва
- Відень: рейси виконуються;
- Берлін: рейси виконуються;
- Валенсія: рейси виконуються;
- Манчестер: з 1 лютого;
- Краків: до 10 січня, потім з 3 лютого;
- Мадрид: до 10 січня, потім з 5 лютого;
- Лондон: до 8 січня, потім з 5 лютого;
- Познань: з 5 лютого;
- Пафос: з 7 лютого;
- Софія: з 28 березня;
- Дюссельдорф Веце: з 28 березня;
- Франкфурт-Хан: з 28 березня;
- Афіни: з 30 березня;
- Будапешт: з 28 березня;
- Болонья: з 28 березня;
- Катання: з 30 березня;
- Бергамо: з 29 березня;
- Неаполь: з 28 березня;
- Рим: з 29 березня;
- Венеція: з 30 березня;
- Вільнюс: з 30 березня;
- Гданськ: з 29 березня;
- Катовіце: з 28 березня;
- Варшава Модлін: з 28 березня;
- Вроцлав: з 28 березня;
- Братислава: з 29 березня;
- Барселона: рейси вилучені з розкладу;
- Бидгощ: рейси вилучені з розкладу;
- Дублін: рейси вилучені з розкладу;
- Кельн: рейси вилучені з розкладу.
Рейси з регіонів
Рейси з Херсона та Харкова до літнього сезону взагалі скасували.
У Львові Ryanair залишив тільки один постійний маршрут – в Лондон, рейси в Болонью відновлять з 1 лютого.
В Одесі рейси до Дюссельдорф Веце, Гданськ будуть виконуватися з початку лютого. Зараз є маршрут до Кракова, однак з 10 січня цей рейс скасують на кілька тижнів.
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