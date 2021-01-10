Ryanair суттєво зменшив кількість рейсів з України. До кінця березня авіакомпанія призупинить на 70% маршрутів з Києва.

Так, Ryanair з Києва без перерви виконуватиме лише 3 маршрути: до Відня, Берліна і Валенсію. Про це мовиться на сайті avianews.com.

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Однак з лютого планують відновити рейси в Краків, Познань, Мадрид, Лондон і Манчестер.

Що змінилось у рейсах Ryanair з Києва

Відень: рейси виконуються;

рейси виконуються; Берлін: рейси виконуються;

рейси виконуються; Валенсія: рейси виконуються;

рейси виконуються; Манчестер: з 1 лютого;

з 1 лютого; Краків: до 10 січня, потім з 3 лютого;

до 10 січня, потім з 3 лютого; Мадрид: до 10 січня, потім з 5 лютого;

до 10 січня, потім з 5 лютого; Лондон: до 8 січня, потім з 5 лютого;

до 8 січня, потім з 5 лютого; Познань: з 5 лютого;

з 5 лютого; Пафос: з 7 лютого;

з 7 лютого; Софія: з 28 березня;

з 28 березня; Дюссельдорф Веце: з 28 березня;

з 28 березня; Франкфурт-Хан: з 28 березня;

з 28 березня; Афіни: з 30 березня;

з 30 березня; Будапешт: з 28 березня;

з 28 березня; Болонья: з 28 березня;

з 28 березня; Катання: з 30 березня;

з 30 березня; Бергамо: з 29 березня;

з 29 березня; Неаполь: з 28 березня;

з 28 березня; Рим: з 29 березня;

з 29 березня; Венеція: з 30 березня;

з 30 березня; Вільнюс: з 30 березня;

з 30 березня; Гданськ: з 29 березня;

з 29 березня; Катовіце: з 28 березня;

з 28 березня; Варшава Модлін: з 28 березня;

з 28 березня; Вроцлав: з 28 березня;

з 28 березня; Братислава: з 29 березня;

з 29 березня; Барселона: рейси вилучені з розкладу;

рейси вилучені з розкладу; Бидгощ: рейси вилучені з розкладу;

рейси вилучені з розкладу; Дублін: рейси вилучені з розкладу;

рейси вилучені з розкладу; Кельн: рейси вилучені з розкладу.

Рейси з регіонів

Рейси з Херсона та Харкова до літнього сезону взагалі скасували.

У Львові Ryanair залишив тільки один постійний маршрут – в Лондон, рейси в Болонью відновлять з 1 лютого.

В Одесі рейси до Дюссельдорф Веце, Гданськ будуть виконуватися з початку лютого. Зараз є маршрут до Кракова, однак з 10 січня цей рейс скасують на кілька тижнів.