Ексгенпрокурор Рябошапка став лауреатом премії Держдепу США за боротьбу з корупцією

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка став лауреатом премії Державного департаменту США у сфері боротьби з корупцією. Його вже привітали у Посольстві України у Сполучених Штатах.

Про відзначення Рябошапки повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

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Рябошапка – лауреат премії Держдепу

За словами Блінкена, у всьому світі корупція загрожує безпеці та стабільності, перешкоджає економічному зростанню, підриває демократію і права людини, руйнує довіру до державних інституцій, сприяє транснаціональної злочинності й викачує державні й приватні ресурси.

Адміністрація Байдена визнає, що ми доб'ємося успіху в боротьбі з цими проблемами, тільки працюючи разом з відданими партнерами, включаючи сміливих людей, і країни, що працюють над виконанням своїх зобов'язань,

– зазначив держсекретар США.

Він також наголосив, що з цієї причини він оголошує нову Міжнародну премію борців з корупцією, що відзначає людей, які невпинно працювали, захищаючи прозорість, борючись з корупцією і забезпечуючи підзвітність у своїх країнах.

Лауреатами премії стали 12 людей, зокрема й колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Реакція посольства

У переліку лауреатів є також борці з корупцією з Албанії, Еквадору, Гватемали, Гвінеї, Індії, Лівії, Філіппін та інших країн.

У посольстві України у США вже привітали Рябошапку.

Вітаємо колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку, одного з 12 лауреатів премії Державного департаменту з боротьби з корупцією,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що очолюваний ним процес переатестації прокурорів мав довготривалий вплив, та, за підтримки українського уряду, був доведений до кінця його наступником.

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