Ексгенпрокурор Рябошапка став лауреатом премії Держдепу США за боротьбу з корупцією
Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка став лауреатом премії Державного департаменту США у сфері боротьби з корупцією. Його вже привітали у Посольстві України у Сполучених Штатах.
Джерело:Держдепартамент США
Про відзначення Рябошапки повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
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Рябошапка – лауреат премії Держдепу
За словами Блінкена, у всьому світі корупція загрожує безпеці та стабільності, перешкоджає економічному зростанню, підриває демократію і права людини, руйнує довіру до державних інституцій, сприяє транснаціональної злочинності й викачує державні й приватні ресурси.
Адміністрація Байдена визнає, що ми доб'ємося успіху в боротьбі з цими проблемами, тільки працюючи разом з відданими партнерами, включаючи сміливих людей, і країни, що працюють над виконанням своїх зобов'язань,
– зазначив держсекретар США.
Він також наголосив, що з цієї причини він оголошує нову Міжнародну премію борців з корупцією, що відзначає людей, які невпинно працювали, захищаючи прозорість, борючись з корупцією і забезпечуючи підзвітність у своїх країнах.
Лауреатами премії стали 12 людей, зокрема й колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Реакція посольства
У посольстві України у США вже привітали Рябошапку.
Вітаємо колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку, одного з 12 лауреатів премії Державного департаменту з боротьби з корупцією,
– йдеться у повідомленні.
Там додали, що очолюваний ним процес переатестації прокурорів мав довготривалий вплив, та, за підтримки українського уряду, був доведений до кінця його наступником.
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Що відомо про Рябошапку на посту генпрокурора
- Обіймав цю посаду з 29 серпня 2019 року. У березні 2020 року Верховна Рада звільнила Рябошапку.
- Пізніше він заявляв, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури, оскільки руками свого генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестації.
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