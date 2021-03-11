Рябошапка прокоментував чутки про можливість замінити Ситника в НАБУ
У ЗМІ з'явилась інформація про те, що нібито ексгенпрокурор Руслан Рябошапка може замінити Артема Ситника на посаді керівника Національного антикорупційного бюро. Рябошапка спростував такі чутки та висловив припущення, що Ситник все ж допрацює на посаді офіційний термін.
Джерело:24 канал
Про це Рябошапка заявив в ефірі програми "6/9". Він зауважив, що Ситнику необхідно дати можливість спокійно завершити свою роботу.
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В мене не було жодної розмови ні з ким щодо того, щоб замінити Артема Ситника на посаді керівника НАБУ,
– сказав Рябошапка.
За його словами, Ситник точно буде керівником НАБУ до квітня 2022 року. Саме у цей час офіційно закінчаться його повноваження.
"Влада має дати можливість завершити цю роботу і не торпедувати НАБУ зараз. Всі ці збирання підписів і атаки на Ситника тільки дестабілізують роботу НАБУ. Депутати, мабуть, теж відчувають, що можуть так вплинути на роботу відомства", – запевнив ексгенпрокурор.
Він висловив думку про те, що Ситника й надалі "пробуватимуть знімати". Однак цього не станеться.
Звільнення Ситника: що відомо
- Указ про призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ визнали неконституційним 28 серпня 2020 року. Таке рішення виніс Конституційний Суд України.
- Кабінет Міністрів 26 листопада 2020 року підтримав законопроєкт, у якому мовиться про право Верховної Ради змінити очільника НАБУ. У
- У ЗМІ з'явилося інформація про те, що нібито звільнення Ситника – це ідея президента Володимира Зеленського.
- У березні 2021 року депутати почали збір підписів на проведення позачергової сесії для звільнення Ситника.
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