У ЗМІ з'явилась інформація про те, що нібито ексгенпрокурор Руслан Рябошапка може замінити Артема Ситника на посаді керівника Національного антикорупційного бюро. Рябошапка спростував такі чутки та висловив припущення, що Ситник все ж допрацює на посаді офіційний термін.

Про це Рябошапка заявив в ефірі програми "6/9". Він зауважив, що Ситнику необхідно дати можливість спокійно завершити свою роботу.

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В мене не було жодної розмови ні з ким щодо того, щоб замінити Артема Ситника на посаді керівника НАБУ,

– сказав Рябошапка.

За його словами, Ситник точно буде керівником НАБУ до квітня 2022 року. Саме у цей час офіційно закінчаться його повноваження.

"Влада має дати можливість завершити цю роботу і не торпедувати НАБУ зараз. Всі ці збирання підписів і атаки на Ситника тільки дестабілізують роботу НАБУ. Депутати, мабуть, теж відчувають, що можуть так вплинути на роботу відомства", – запевнив ексгенпрокурор.

Він висловив думку про те, що Ситника й надалі "пробуватимуть знімати". Однак цього не станеться.

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