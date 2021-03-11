Був шанс змінитися, – Рябошапка сказав, чи ображається на Зеленського за звільнення

Руслан Рябошапка був на посаді генерального прокурора лише пів року – його звільнили досить раптово. Сам Рябошапка запевнив, що емоції вже вщухли. Найбільше йому образливо за те, що у країни був реальний шанс змінитися.

Про це Рябошапка розповів в ефірі програми "6/9". За його словами, українці мали шанс жити в європейській державі.

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"Вже пройшло більше ніж рік (після звільнення – 24 канал). Я давно ці емоції пережив. Насправді сильною емоцією було не те, що мене звільнили, а те, що в країни був реальний шанс досить швидко змінитися", – сказав ексгенпрокурор.

Він запевнив, що перші 7 – 8 місяців уряд Олексія Гончарука робив реформи в турборежимі.

В нас був шанс стати нормальною європейською країною, а потім на догоду якомусь миру з олігархами президент все змінив. Ми фактично зупинилися і повернулися в те, що було за Порошенка,

– пояснив Рябошапка.

Звільнення Рябошапки: як все було

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки ще 3 березня 2020 року.

Головна претензія до Рябошапки була в тому, що він нібито не продемонстрував активності у розслідуванні резонансних справ щодо найвищих посадових осіб держави.

Вже через 2 дні, 5 березня, на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Руслана Рябошапку. Підтримали рішення 263 депутати.

Вже 17 березня Офіс генпрокурора очолила Ірина Венедіктова.