Руслан Рябошапка був на посаді генерального прокурора лише пів року – його звільнили досить раптово. Сам Рябошапка запевнив, що емоції вже вщухли. Найбільше йому образливо за те, що у країни був реальний шанс змінитися.

Про це Рябошапка розповів в ефірі програми "6/9". За його словами, українці мали шанс жити в європейській державі.

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"Вже пройшло більше ніж рік (після звільнення – 24 канал). Я давно ці емоції пережив. Насправді сильною емоцією було не те, що мене звільнили, а те, що в країни був реальний шанс досить швидко змінитися", – сказав ексгенпрокурор.

Він запевнив, що перші 7 – 8 місяців уряд Олексія Гончарука робив реформи в турборежимі.

В нас був шанс стати нормальною європейською країною, а потім на догоду якомусь миру з олігархами президент все змінив. Ми фактично зупинилися і повернулися в те, що було за Порошенка,

– пояснив Рябошапка.

Важливо! Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука за день до звільнення Рябошапки – 4 березня 2020 року.

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