Ми вже повертаємося: Рябошапка розповів про плани, "помилки" на посаді та причини відставки

Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що разом зі своїми колегами повертається в Україну з новим проєктом. Причиною своєї відставки він вважає активну позицію у справі ексвласників "Приватбанку".

Рябошапка заявив, що перебуваючи на посаді очільника Офісу генпрокурора, можливо, допустився певних "помилок".

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Про "помилки" та причини відставки

Можна було б назвати своєю помилкою не таку активну позицію у справах, які стосувалися колишніх власників "Приватбанку". Саме така активна позиція була однією з причин моєї відставки,

– заяви Рябошапка.

Ексгенпрокурор додав, що "інша помилка" могла полягати у тому, що він не був лояльним до прохань депутатів, чиновників, політиків, щоб зберегти їхніх прокурорів на посадах у генеральній прокуратурі, коли проходив процес очищення.

"Можливо, це також можна назвати помилкою, і тоді парламент би під час розгляду моєї відставки був би лагідний зі мною так, як він був лагідний із сьогоднішнім генеральним прокурором", – уточнив Рябошапка.

Однак додав, що краще виявитися принциповим, триматися своєї позиції до кінця, навіть враховуючи ризик втрати посади.

Про плани на майбутнє

Крім того, колишній генпрокурор заявив, що планує повернення.

Ми вже повертаємось. Я повертаюсь не сам, а з двома своїми хорошими колегами, людьми принциповими, людьми із досвідом, які зробили хороші реальні речі, що залишаться в історії України,

– зазначив він.

Рябошапка наголосив, що сподівається зробити "ще більше, ще краще, ще швидше". Він розповів, що вже незабаром разом з однодумцями представить суспільству бачення, візію того, якою може бути Україна і як цьому сприяти.

Що відомо про Рябошапку на посту генпрокурора