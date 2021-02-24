Ми вже повертаємося: Рябошапка розповів про плани, "помилки" на посаді та причини відставки

Джерело:"Голос Америки"
Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що разом зі своїми колегами повертається в Україну з новим проєктом. Причиною своєї відставки він вважає активну позицію у справі ексвласників "Приватбанку".
Рябошапка заявив, що перебуваючи на посаді очільника Офісу генпрокурора, можливо, допустився певних "помилок".
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Можна було б назвати своєю помилкою не таку активну позицію у справах, які стосувалися колишніх власників "Приватбанку". Саме така активна позиція була однією з причин моєї відставки,
– заяви Рябошапка.
Ексгенпрокурор додав, що "інша помилка" могла полягати у тому, що він не був лояльним до прохань депутатів, чиновників, політиків, щоб зберегти їхніх прокурорів на посадах у генеральній прокуратурі, коли проходив процес очищення.
"Можливо, це також можна назвати помилкою, і тоді парламент би під час розгляду моєї відставки був би лагідний зі мною так, як він був лагідний із сьогоднішнім генеральним прокурором", – уточнив Рябошапка.
Однак додав, що краще виявитися принциповим, триматися своєї позиції до кінця, навіть враховуючи ризик втрати посади.
Крім того, колишній генпрокурор заявив, що планує повернення.
Ми вже повертаємось. Я повертаюсь не сам, а з двома своїми хорошими колегами, людьми принциповими, людьми із досвідом, які зробили хороші реальні речі, що залишаться в історії України,
– зазначив він.
Рябошапка наголосив, що сподівається зробити "ще більше, ще краще, ще швидше". Він розповів, що вже незабаром разом з однодумцями представить суспільству бачення, візію того, якою може бути Україна і як цьому сприяти.