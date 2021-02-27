Затягування справ Татарова й "Приватбанку": Рябошапка оцінив дії Венедіктової

Ірині Венедіктовій не вдалося переконати суспільство, що прокурори працюють заради людей. Про це свідчить надзвичайно низький рівень довіри до Офісу генпрокурора.

Наразі цей показник майже дорівнює рівню довіри українців до судів. Про це розповів колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

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Він також назвав низку справ, розслідуванням яких відзначилась чинна генпрокурорка. Мовиться про затягування розслідувань справ:

щодо Олега Бахматюка;

щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова;

щодо 2 депутатів від "Слуги народу", стосовно яких були підозри з боку НАБУ;

щодо "Приватбанку".

Це все може свідчити про те, за що її і президент обрав, – за лояльність і готовність вгадувати те, що може йому сподобатися, і прислухатися до того, що кажуть в ОП,

– відзначив Руслан Рябошапка.

За його словами, можливо, президент досі чекає якогось звіту від Венедіктової, який він анонсував суспільству. Адже Зеленський сказав раніше, що чекає звіти від генерального прокурора. Однак їх наразі так і не було чути.

Руслан Рябошапка прокоментував діяльність генпрокурорки:

Про вирок Сергію Стерненку

Колишній генпрокурор розповів, що з 70 проваджень щодо проукраїнських активістів – нападів, замахів на вбивство – зараз вибрали лише 2 справи, які дуже швидко форсували, розслідували, розглядали.

"При цьому супроводжувалося це прямою заявою генпрокурорки про те, що Стерненко все одно буде з підозрою, неважливо за якою статтею. Звісно, в звичайної людини на вулиці з'явиться цілком обґрунтована підозра, що цей суд є несправедливим, а вирок – достатньо жорстким", – пояснив він.

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На його думку, досить дивно, що справа 5 років розглядалася в суді, і вирок винесли лише зараз. Це може свідчити, що:

судді насамперед боялися виносити виправдувальний вирок, оскільки не хотіли мати проблеми з правоохоронними органами – прокуратурою та поліцією;

з іншого боку, не хотіли виносити обвинувальний вирок, адже сумнівалися в обґрунтованості законності такого рішення.

Руслан Рябошапка відзначив, що наразі щось змінилося. І ці справи почали досить швидко форсувати нещодавно. Найімовірніше, знайшлися аргументи для цього судді, що зрештою завершилося обвинувальним вироком.

Головне про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу