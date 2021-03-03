Другого обвинуваченого у справі, за якою засудили Сергія Стерненка – Руслана Демчука, змушували свідчити проти одеського активіста. Руслана Демчука також засудили до понад 7 років за ґратами.

Демчук, як і Стерненко, нині перебуває в Одеському СІЗО. Про те, що його змушували давати якісь свідчення, сторона Демчука повідомила адвокатів Стерненка.

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Демчука змушували свідчити проти Стерненка

Під час конфіденційної розмови з адвокатом компанії "Міллер" Руслан Демчук особисто розповів: 2 березня, невідомі особи, які представились співробітниками управління поліції , відвідали Руслана в Одеському СІЗО.

, відвідали Руслана в Одеському СІЗО. Ці люди вимагали від Демчука дати покази проти Сергія Стерненка .

. Натомість обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора.

шляхом впливу на прокурора. Після отримання цієї інформації адвокати ініціювали для Руслана Демчука додаткові заходів безпеки. Йдеться про переведення в окрему камеру.

Окрім того, захисники вже оформили заяву про кримінальне порушення.

З 2 березня інтереси Руслана Демчука у кримінальному провадженні представлятиме адвокат компанії "Міллер" Ілля Воробйов.

Адвокати нашої компанії направили заяву про злочин, за статтею про примушування давати покази. Окрім того, після реєстрації кримінального провадження ми направимо необхідні запити та клопотання з метою встановлення зловмисників та інших причетних до злочину осіб,

– написали адвокати фірми "Міллер".

Стерненка засудили: головне про вирок

Стерненка і Демчука засудили до 7 років і 3 місяців за ґратами. Справа стосується викрадення екдепутата однієї з райрад Одещини Сергія Щербича. За даними слідства, Стерненко з поплічником хотіли заволодіти 300 гривнями Щербича.

Наразі Стерненко і Демчук перебувають у СІЗО – такий запобіжний захід перед вступом вироку у дію обрав для них Приморський суд Одеси.

Адковати заявили, що подаватимуть апеляційні скарги на вирок і застосування запобіжного заходу. Однак через процесуальні особливості, оскаржити поокремо застосування запобіжного без оскарження вироку неможливо. Стерненко і Демчук перебуватимуть під вартою щонайменше до 23 березня.

У мережі висловлюють свою підтримку Стерненку. Небайдужі українці вийшли на протести у містах країни.

Наймасштабнішу акцію організували у Києві під Банковою. Там спалахнули сутички, постраждали 27 правоохоронців, 24 активістів затримали.

Активісти зазначили: попереджають Зеленського і Венедіктову, що вже від 9 березня мирні акції переростуть у щось більше.