Оточення Володимира Зеленського переконує його зберегти ручне керування судами, адже це дає можливість отримати бажаного. Однак термін президентста спливає, а тому введення судової реформи має бути в інтересах самого Зеленського.

Таку думку в програмі "6/9" озвучив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. За його словами, якщо прийде новий президент може так само давати незаконні вказівки щодо самого Зеленського.

Повний випуск програми тут Ситуація між Банковою і Коломойським досить напружена, – Рябошапка

"Володимир Зеленський має зрозуміти, що президентський термін закінчиться дуже швидко. Залишилось всього 3 роки. І через роки буде інша людина, чи буде та сама людина дзвонити із Офісу Президента в суди, і можливо, давати ті самі незаконні вказівки щодо переслідування самого Володимира Зеленського", – зазначив Рябошапка.

Це в інтересах не лише усіх українців, а й Зеленського насамперед. Йому цікаво реально змінити систему, провести реформу, зробити незалежною прокуратуру,

– заявив Рябошапка.

Як оточення президента впливає на його рішення

Він додав, що оточення презентує главі держави таку позицію, що є певний контакт із судами, зокрема із Вищою радою правосуддя, і вони можуть забезпечити Зеленському певні процесуальні рішення.

"От коли сьогодні потрібно, наприклад, якесь судове рішення із забороною певної політичної сили, то в них є можливість контактувати з судами і ми це вирішимо", – зазначив ексгенпрокурор.

Судова реформа: що відомо

5 листопада 2020 року законопроєкт Володимира Зеленського про судову реформу Верховна Рада відправила на доопрацювання.

Документ, зокрема визначає порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зменшення кількості суддів Верховного Суду України з 200 до 100, нові підстави для звільнення членів ВККС тощо.

Вкінці 2020 року президент України анонсував, що у 2021 році планується глобальна реалізація судової реформи.

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