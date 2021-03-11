Зеленський абсолютно змінився, – Рябошапка про вплив оточення на президента

Володимир Зеленський на початку свого політичного шляху амбіційно прагнув змінити країну, зокрема, судову систему. Однак реформи судів досі не відбулось. Це пов'язують із зміною оточення президента.

Про це ексгенпрокурор Руслан Рябошапка розповів у програмі "6/9". Він зазначив, що спілкувався із Володимиром Зеленським ще у лютому 2019 році.

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Нове оточення президента

Рябошапка підкреслив, що у 2019 році Зеленський хотів змінити країну дуже швидко та рішучими заходами. Тоді, за його словами, президент "був простим і з щирими намірами". Натомість у 2021 році президент "захищає" Україну від впливу наших міжнародних партнерів.

Зеленський зразка 2019 та 2021 року – це абсолютно різні люди. Нове оточення є носіями інших цінностей. Вони пропонують прості рішення, можливо, не зовсім чесним чи законним шляхом, для досягнення простого результату,

– пояснив ексгенпрокурор.

Реформування судової системи

Він зауважив, що люди, які зараз оточують президента, пропонують йому розв'язувати проблеми методом дзвінка до голови суду чи відразу у Вищу раду правосуддя. "Ці рішення здаються Зеленському, напевно, зручнішими, аніж болюча, тривала, непопулярна судова реформа", – заявив колишній очільник Офісу генпрокурора.

Зеленський розуміє, що не буде отримувати бажаних результатів, зокрема, через суди, якщо вступить у конфлікт із судовою системою. Втім ціною буде справедливий суд. Нехай навіть через 3 чи 5 років,

– наголосив Рябошапка.

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