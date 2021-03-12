Запобіжний захід Антоненку треба змінити, – Рябошапка про вбивство Шеремета

Журналіста Павла Шеремету вбили у 2016 році, однак справа досі не закрита. Підозрюваний у вбивсті Андрій Антоненко перебуває в СІЗО ще з грудня 2019 року. Однак підстав, щоб змінити йому запобіжний захід, достатньо.

Про це в програмі "6/9" розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. Він нагадав, що запобіжні заходи фігурантам у цьому провадженні змінили усі, окрім одного – Андрія Антоненка.

Повний випуск програми Ситуація між Банковою і Коломойським досить напружена, – Рябошапка

Рябошапка запевнив, що докази вже в суді, тому не можуть бути знищені. На його думку, треба зробити так, щоб Антоненко не контактував зі свідками чи іншими фігурантами справи, що в силах органів кримінальної юстиції, зокрема, поліції.

Мені здається це не зовсім обґрунтованим, бо є достатньо підстав для того, щоби змінити запобіжний захід Андрію Антоненку, який зараз перебуває під вартою, наголосив він.