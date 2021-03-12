Запобіжний захід Антоненку треба змінити, – Рябошапка про вбивство Шеремета
Журналіста Павла Шеремету вбили у 2016 році, однак справа досі не закрита. Підозрюваний у вбивсті Андрій Антоненко перебуває в СІЗО ще з грудня 2019 року. Однак підстав, щоб змінити йому запобіжний захід, достатньо.
Джерело:24 канал
Про це в програмі "6/9" розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. Він нагадав, що запобіжні заходи фігурантам у цьому провадженні змінили усі, окрім одного – Андрія Антоненка.
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Рябошапка запевнив, що докази вже в суді, тому не можуть бути знищені. На його думку, треба зробити так, щоб Антоненко не контактував зі свідками чи іншими фігурантами справи, що в силах органів кримінальної юстиції, зокрема, поліції.
Мені здається це не зовсім обґрунтованим, бо є достатньо підстав для того, щоби змінити запобіжний захід Андрію Антоненку, який зараз перебуває під вартою, наголосив він.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета?20 липня 2016 року у Києві вбили журналіста Павла Шеремету. Йому підклали вибухівку до автомобіля.
У вбивстві підозрюють 3 осіб: військового Андрія Антоненка, медиків Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Вони заперечують свою причетність до вбивства.
4 липня 2020 року відбулася акція "200 днів брехні" на підтримку затриманих.
Підписання підозри Рябошапком
На запитання ведучої, чому він, будучи генпрокурором, підписав підозру Антоненку, Рябошапка пояснив, що разом із слідчим вважав, що для початку кримінального переслідування, доказів було достатньо.
Було достатньо доказів, щоб стверджувати, що, можливо, ці особи були причетні до замаху і фактично до загибелі Павла Шеремета,
– пояснив ексгенпрокурор.
Рябошапка підкреслив, що відповідно до закону інших варіантів дій – не було. Втім, за його словами, у січні прокурори аналізували, що відбувається у цьому розслідуванні. Виявилось, що доказів недостатньо, щоб передати справу до суду.
Кроки прокурорів Рябошапки
Тоді прокурори, як пояснив ексгенпрокурор, підготували такі вказівки для слідчих: перевірити як обставини, які представлялись стороною захисту, так і дані сторони обвинувачення.
Ці вказівки передали слідчим, але вони не були виконані. Відповідно, справа не могла бути передана до суду,
– пояснив Рябошапка.
Він наголосив, що перевірити обставини вбивства у інший спосіб, ніж у межах кримінального процесуального кодексу – неможливо. За словами Рябошапки, для нового генпрокурора цих доказів виявилось достатньо. Він підкреслив, що процес не рухається швидко, а це погано.
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