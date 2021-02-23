Зеленський змінив голову Нацкомісії з цінних паперів: тепер її очолить радник Єрмака

Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Президент України призначив на його місце Руслана Магомедова, який є радником голови ОП Андрія Єрмака.

Відповідні укази президент Зеленський підписав 23 лютого.

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Зауважимо, що у колишнього голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимура Хромаєва закінчився термін повноважень. Він обіймав цю посаду протягом останніх 6 років. Відтак Зеленський призначив замість нього Руслана Магомедова.

Що відомо про Руслана Магомедова

Кандидатуру Руслана Магомедова раніше запропонувала Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.

Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів. Він був старшим трейдером ІК "Київ Секьюрітіз Груп", членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу в компанії "Проспект-Інвестментс".

в компанії "Проспект-Інвестментс". Також Магомедов був директором інвестиційної компанії Astrum Investment Management, яка належала бізнесмену Леоніду Юрушеву.

Astrum Investment Management, яка належала бізнесмену Леоніду Юрушеву. У квітні 2020 року Магомедов став позаштатним радником Андрія Єрмака. Також він був делегований до складу конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради одного з держбанків.

Тимур Хромаєв відомий як власник газодобувної компанії Great East Energy та інвестиційної компанії АРТА. Якийсь час він працював у департаменті державного боргу Міністерства фінансів України на посаді начальника управління ринків капіталу. Дружина Хромаєва – телеведуча Маша Єфросиніна.

Згідно з електронною декларацією, Магомедов володіє:

3 земельними ділянками на Київщині;

гаражем і 2 квартирами у столиці;

автівкою Volkswagen Touareg 2012 випуску.

У 2020 році Магомедов отримав 80,8 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності. У готівці він має 1,7 мільйона гривень, 212,7 тисячі доларів і 87,3 тисячі євро.