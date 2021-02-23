Зеленський змінив голову Нацкомісії з цінних паперів: тепер її очолить радник Єрмака

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Президент України призначив на його місце Руслана Магомедова, який є радником голови ОП Андрія Єрмака.
Відповідні укази президент Зеленський підписав 23 лютого.
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Зауважимо, що у колишнього голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимура Хромаєва закінчився термін повноважень. Він обіймав цю посаду протягом останніх 6 років. Відтак Зеленський призначив замість нього Руслана Магомедова.Цікаво! Тимур Хромаєв відомий як власник газодобувної компанії Great East Energy та інвестиційної компанії АРТА. Якийсь час він працював у департаменті державного боргу Міністерства фінансів України на посаді начальника управління ринків капіталу. Дружина Хромаєва – телеведуча Маша Єфросиніна.
Згідно з електронною декларацією, Магомедов володіє:
У 2020 році Магомедов отримав 80,8 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності. У готівці він має 1,7 мільйона гривень, 212,7 тисячі доларів і 87,3 тисячі євро.