Зеленський змінив голову Нацкомісії з цінних паперів: тепер її очолить радник Єрмака

23 лютого 2021 , 16:31
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Президент України призначив на його місце Руслана Магомедова, який є радником голови ОП Андрія Єрмака.

Відповідні укази президент Зеленський підписав 23 лютого.

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Зауважимо, що у колишнього голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимура Хромаєва закінчився термін повноважень. Він обіймав цю посаду протягом останніх 6 років. Відтак Зеленський призначив замість нього Руслана Магомедова.

Цікаво! Тимур Хромаєв відомий як власник газодобувної компанії Great East Energy та інвестиційної компанії АРТА. Якийсь час він працював у департаменті державного боргу Міністерства фінансів України на посаді начальника управління ринків капіталу. Дружина Хромаєва – телеведуча Маша Єфросиніна.

Що відомо про Руслана Магомедова

  • Кандидатуру Руслана Магомедова раніше запропонувала Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.
  • Він був старшим трейдером ІК "Київ Секьюрітіз Груп", членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу в компанії "Проспект-Інвестментс".
  • Також Магомедов був директором інвестиційної компанії Astrum Investment Management, яка належала бізнесмену Леоніду Юрушеву.
  • У квітні 2020 року Магомедов став позаштатним радником Андрія Єрмака. Також він був делегований до складу конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради одного з держбанків.

Згідно з електронною декларацією, Магомедов володіє:

  • 3 земельними ділянками на Київщині;
  • гаражем і 2 квартирами у столиці;
  • автівкою Volkswagen Touareg 2012 випуску.

У 2020 році Магомедов отримав 80,8 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності. У готівці він має 1,7 мільйона гривень, 212,7 тисячі доларів і 87,3 тисячі євро.