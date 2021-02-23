Зеленський змінив голову Нацкомісії з цінних паперів: тепер її очолить радник Єрмака
Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Президент України призначив на його місце Руслана Магомедова, який є радником голови ОП Андрія Єрмака.
Джерело:Офіс Президента
Відповідні укази президент Зеленський підписав 23 лютого.
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Зауважимо, що у колишнього голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимура Хромаєва закінчився термін повноважень. Він обіймав цю посаду протягом останніх 6 років. Відтак Зеленський призначив замість нього Руслана Магомедова.
Що відомо про Руслана Магомедова
- Кандидатуру Руслана Магомедова раніше запропонувала Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.
- Він був старшим трейдером ІК "Київ Секьюрітіз Груп", членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу в компанії "Проспект-Інвестментс".
- Також Магомедов був директором інвестиційної компанії Astrum Investment Management, яка належала бізнесмену Леоніду Юрушеву.
- У квітні 2020 року Магомедов став позаштатним радником Андрія Єрмака. Також він був делегований до складу конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради одного з держбанків.
Згідно з електронною декларацією, Магомедов володіє:
- 3 земельними ділянками на Київщині;
- гаражем і 2 квартирами у столиці;
- автівкою Volkswagen Touareg 2012 випуску.
У 2020 році Магомедов отримав 80,8 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності. У готівці він має 1,7 мільйона гривень, 212,7 тисячі доларів і 87,3 тисячі євро.
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