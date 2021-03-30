Не всі готові йти і гинути, – Хомчак про ймовірний наступ армії Росії з Білорусі

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про ймовірність нападу російської армії з боку Білорусі та готовність українського війська. На його думку, військові країни-окупанта також хочуть жити, не готові йти за межі своєї держави і гинути.

Питання про ймовірність вторгнення Росії в Україну зі сторони Білорусі пов'язане зі спільними білорусько-російськими військовими навчаннями, котрі відбулись днями в Мінській області.

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Для того, щоб йшов наступ, треба мету мати. Хто буде наступати, з якою метою і як він буде утримувати ті території?

– сказав Хомчак

Попри низьку ймовірність вторгнення, в Генштабі ЗСУ готуються до різного розвитку подій. Про детальний план Хомчак не розповідає. Однак генерал-полковник зазначає, що зараз ворогу не потрібно витрачати гроші на розвідку, адже досить моніторити та аналізувати інформацію в інтернеті.

Перша звістка про загрозу

Джерело: розвідка Естонії

У лютому цього року естонська розвідка попередила про ймовірність вторгнення російських військ з боку Білорусі. За даними розвідки, що також уряд Лукашенка після протестів в країні залежний від підтримки російських військ та всіляко сприятиме розвитку військової сфери на своїй території. Адже Білорусь є географічно зручним плацдармом для розташування російських військ.

Військова дружба Росії та Білорусі