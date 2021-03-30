Не всі готові йти і гинути, – Хомчак про ймовірний наступ армії Росії з Білорусі
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про ймовірність нападу російської армії з боку Білорусі та готовність українського війська. На його думку, військові країни-окупанта також хочуть жити, не готові йти за межі своєї держави і гинути.
Джерело:"Гордон"
Питання про ймовірність вторгнення Росії в Україну зі сторони Білорусі пов'язане зі спільними білорусько-російськими військовими навчаннями, котрі відбулись днями в Мінській області.
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Для того, щоб йшов наступ, треба мету мати. Хто буде наступати, з якою метою і як він буде утримувати ті території?
– сказав Хомчак
Попри низьку ймовірність вторгнення, в Генштабі ЗСУ готуються до різного розвитку подій. Про детальний план Хомчак не розповідає. Однак генерал-полковник зазначає, що зараз ворогу не потрібно витрачати гроші на розвідку, адже досить моніторити та аналізувати інформацію в інтернеті.
Перша звістка про загрозу
Джерело: розвідка Естонії
У лютому цього року естонська розвідка попередила про ймовірність вторгнення російських військ з боку Білорусі. За даними розвідки, що також уряд Лукашенка після протестів в країні залежний від підтримки російських військ та всіляко сприятиме розвитку військової сфери на своїй території. Адже Білорусь є географічно зручним плацдармом для розташування російських військ.
Військова дружба Росії та Білорусі
- У 2020 році Росія та Білорусь провели спільні тактичні навчання "Слов’янське братство 2020".
- 1500 військовослужбовців з двох країн та 150 одиниць техніки було залучено під час навчань.
- У вересні 2021 року планується стратегічне навчання "Захід-2021".
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