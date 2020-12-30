У липні 2014 року над Луганським аеропортом бойовики збили військовий літак Іл-76, тоді загинули 49 військовослужбовців ЗСУ. Ексначальника штабу АТО Віктора Назарова засудили до 7 років позбавлення волі. Однак головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак нагадав, що в умовах війни всі думають першочергово про те, як зберегти територіальну цілісність країни.

На думку Хомчака, генерал Назаров ухвалював важкі рішення. Про це головнокомандувач ЗСУ сказав в інтерв'ю "Обозреватель".

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Хомчак наголосив, що у 2014 році ніхто не говорив: "ви ж дивіться, нічого там не поруште". Він підкреслив, що більшість військових йшли на війну "з квитком в один кінець".

Головнокомандувач ЗСУ зізнався, що і сам відправляв солдатів-строковиків, добровольців, жінок-військовослужбовців до кордону. За його словами, ніхто тоді не думав, що про це скажуть прокурори через певний час.

Якщо хтось вважає, що можна воювати, перемагати, але не гинути – такого не буває. Військові – ті люди, які заради своєї Батьківщини готові віддати життя. Генерал Назаров думав про те, як захистити країну. Назаров що, на курорт відправляв літаки? У своїх цілях? Ні,

– підкреслив Хомчак.

За словами Хомчака, якби Назаров не зробив те, що необхідно, то його звинуватили б у бездіяльності. Також головнокомандувач обурився, чому українці звинувачують у трагедії лише Назарова, коли це зробила Росія.

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