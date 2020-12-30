Назаров не збивав літак, це зробила Росія, – Хомчак різко висловився про катастрофу Іл-76
У липні 2014 року над Луганським аеропортом бойовики збили військовий літак Іл-76, тоді загинули 49 військовослужбовців ЗСУ. Ексначальника штабу АТО Віктора Назарова засудили до 7 років позбавлення волі. Однак головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак нагадав, що в умовах війни всі думають першочергово про те, як зберегти територіальну цілісність країни.
На думку Хомчака, генерал Назаров ухвалював важкі рішення. Про це головнокомандувач ЗСУ сказав в інтерв'ю "Обозреватель".
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Хомчак наголосив, що у 2014 році ніхто не говорив: "ви ж дивіться, нічого там не поруште". Він підкреслив, що більшість військових йшли на війну "з квитком в один кінець".
Головнокомандувач ЗСУ зізнався, що і сам відправляв солдатів-строковиків, добровольців, жінок-військовослужбовців до кордону. За його словами, ніхто тоді не думав, що про це скажуть прокурори через певний час.
Якщо хтось вважає, що можна воювати, перемагати, але не гинути – такого не буває. Військові – ті люди, які заради своєї Батьківщини готові віддати життя. Генерал Назаров думав про те, як захистити країну. Назаров що, на курорт відправляв літаки? У своїх цілях? Ні,
– підкреслив Хомчак.
За словами Хомчака, якби Назаров не зробив те, що необхідно, то його звинуватили б у бездіяльності. Також головнокомандувач обурився, чому українці звинувачують у трагедії лише Назарова, коли це зробила Росія.
Актуально Помилка чи недбалість: військовий експерт прокоментував збиття літака Іл-76 над Луганськом
Збиття Іл-76 над Луганськом: головне
- Трагедія трапилася у ніч на 14 червня 2014 року. Терористи підбили військовий транспортний літак Іл-76 Повітряних сил Збройних сил України.
- В авіакатастрофі загинули 49 людей, зокрема 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.
- Це стало найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності. Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових. Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.
- Згодом суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі.
- СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.
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