Війна на Донбасі триває вже 6,5 років. За цей період вона мала різні стадії та фази. Однак для того, аби ситуація змінилася, армія повинна рухатися, повинна мати мету й досягати її.

Таку думку озвучив головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак. Про це він сказав в інтерв'ю "Обозреватель".

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Про перемогу у війні на Донбасі

Водночас Хомчак підкреслив, що перемир'я – це єдиний правильний шлях, яким ми можемо дійти нормального результату.

У керівництва нашої держави є одна мета: повернути Донбас в Україну, а це завдання не з легких. Було б простіше для нас, військових, якби нам дали команду "вперед" і ми пішли, але для цього має бути багато факторів,

– зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що зараз виникає питання, чи готовий український народ до активних військових дій на Донбасі. Він також додав, що українці мають не лише навчатися та мати сучасне озброєння, але й повинні розуміти, що будуть жертви й насамперед серед цивільного населення.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє перемир'я, яке окупанти системно порушують. У переважній більшості обстріли ворога є провокативними й не несуть загрози життю наших бійців. Однак інколи бойовики гатять дуже прицільно. У таких випадках воїни ЗСУ дають гідну відсіч.

Про обстріли та дієвість перемир'я

Хомчак не став заперечувати, що обстріли на Донбасі й досі тривають. Однак їхня кількість значно менша, ніж у перші роки війни.

Коли я був керівником Антитерористичної операції у 2016 році, то мені доводилося доповідати, що за добу загинуло 9 – 12 людей. А сьогодні керівник Операції Об'єднаних сил доповідає, що за добу 3 обстріли й втрат немає. Я бачу суттєву різницю з тим, що було чотири роки тому,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

І ось тут уже дисонансу ні в кого не повинно бути, переконаний він. Раніше Хомчак повідомляв, що ВСУ постійно готуються до наступу на Донбасі й готові його почати в разі відповідного наказу.