"Рускій мір" дістався до Австралії: Путін взявся за південну півкулю

Багато хто вважає, що Кремль здатний запускати щупальця так званого "руского міра" тільки в країни пострадянського простору. І це здається логічним, адже тут всі свої злочини режим Путіна прикриває міфічним захистом російськомовних. Однак якщо я скажу, що "рускій мір" вже став виразкою на тілі країни, що лежить в іншій півкулі – в далекій Австралії?

Джерело: "Теории заговора" на 24 каналі

А если я вам скажу, что в Австралии он настолько разросся, что способен влиять на повестку дня этой страны? Россияне просочились в австралийскую политику, и с помощью грязных денег, подкупа и шантажа отбеливают там путинский режим и лоббируют снятие санкций, введенных против России за преступления в Украине. Об этом – в блоге "Теории заговора".

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На первый взгляд Австралия может казаться вам далекой и мало интересной. Но, дочитайте до конца и вы поймете как єта история завязана с Украиной.

Ни для кого не секрет, что Путин вливает огромные деньги в подрывную деятельность по всему миру. Зайду издалека, чтобы было более понятно, как именно Путин сеет зерна "русского мира" в Австралии и как это отражается на Украине.

Путин сеет зерна "русского мира"

Так называемые агенты Кремля, отрабатывая деньги, активно насаждают инакомыслие среди граждан той или иной страны и поддерживая грязную оппозицию. Часто, эта деятельность перерастает в создание мощных политических проектов, которые даже приходят к власти.

Единственная их цель – подорвать изнутри суверенитет страны и поставить её в зависимость от Кремля, а также превратить в инструмент давления на коллективный Запад.

Мы можем это наблюдать в Беларуси при Лукашенко, в Венгрии при Орбане, могли это видеть в Молдове при Додоне, или в Украине при Януковиче.



Виктор Янукович и Александр Лукашенко / Фото teleskop-by.org

Хитрость Кремля

Если же приручить крупного политика не удается, Кремль идет на хитрость и за деньги использует отдельных политиков, чтобы создать иллюзию поддержки во влиятельных странах.

► Ситуация с Германией

Например, в Германии существует ультраправая партия "Альтернатива для Германии", которая напрямую связана с Кремлем и оттуда же финансируется. Члены этой партии не раз летали на поклон в Москву на частных самолетах окружения Путина.

Такая дружба приносит огромные проблемы целым государствам. В 2019 году, сразу после Нормандского саммита, представитель этой партии Ульрих Оэмэ встретился с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР".

После этого начал лоббировать идею присоединения террористов к столу переговоров Нормандской четверки. По сути подыгрывая Кремлю в его стремлении показать всему миру, что "их там нет".

► Что сказали в Кремле

Кремль тогда победно заявил, что даже Германия против Украины, а Меркель пришлось оправдываться перед Евросоюзом, что никакой немецкой поддержки боевиков нет и в помине. И таких примеров можно привести массу.

Москва набросилась на Австралию

И вот начиная с 2014 года, когда Австралия выступила единым фронтом с западными странами, осуждая агрессию России в Украине, Кремль начал активную подрывную информационную деятельность и в стране коал и кенгуру.

Туда сразу же забросили отряды "доверенных лиц Путина" – байкерский клуб "Ночные волки".



Байкерский клуб "Ночные волки" / Фото amur.info

В последние 6 лет они устанавливают свое присутствие в Австралии используя мягкую силу – пропаганду и накручивание австралийцев против Украины. Австралийские аналитики только в 2021-м поняли насколько это опасно, когда по их улицам начали проходить массовые парады ряженых байкеров.

Но байкеры там не одни. Ряженные казачки, которые подогревали антиукраинские настроения на Донбассе и в Крыму, теперь перевоспитывают австралийцев.

Главный пропагандист в Австралии

Главным в этой сходке выступает некий Семён Бойков. В 2018 году он недвусмысленно дал понять зачем они окопались в чужой стране.



Семён Бойков / Фото kazak-center

Он заявил, цитирую: "у нас есть уникальная возможность поддержать Россию изнутри вражеского государства". И добавил: "в Австралии слишком мягкие законы и это позволяет нам вести информационную войну, лоббировать политиков и членов парламента, выступать против любого, кто лжет о России, или вводит против неё санкции".

Именно так и зарождаются будущие так называемые "народные республики". И если вы сейчас в шутку подумали про Австралийскую народную республику – то доля шутки в этом есть. Но всего лишь доля.

В 2014 году Бойков, после сбития малазийского боинга MH17, полетел в Москву, чтобы встретится с террористом Игорем Гиркиным. После этой встречи в Австралии поползли разговоры о том, что это Украина сбила боинг, а Россия здесь не причем.



Террорист Игорь Гиркин / Фото ЕРА

Российские деньги в Австралии

В начале прошлого года казачки основали российскую националистическую организацию в Австралии под названием "Общество двуглавого орла", занимающуюся распространением пропутинской пропаганды.

В Европе эту организацию уже не раз обвиняли в шпионаже, коррупции и отмывании денег. Главный кошелек этой банды – приближенный к Путину Константин Малофеев.

Тот самый Малофеев, который финансировал боевиков на Донбассе. Тот самый Малофеев, в бизнес-структурах которого до войны на Донбассе трудились террористы Гиркин и Бородай.

Так вот карманное Малофеевоское "Общество орла" используется для того, чтобы завести в Австралию российские деньги, якобы, на поддержание русских в стране. По факту же эти деньги идут на подкуп местных политиков, которые могут лоббировать интересы Кремля.

Для прикрытия, банда даже выпускает газету Russian Frontier, которая является рупором пропутинской пропаганды. В Украине, благодаря медведчуковским телеканалам, мы прекрасно понимаем насколько губительными могут быть такие псевдоСМИ.

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Но всё же главным рычагом давления на австралийских политиков являются российские деньги. Приведу один пример, как при помощи карманных олигархов Путина, вложивших деньги в австралийские компании, Кремль отменяет западные санкции.

Помощь карманных олигархов Путина

Есть на России такой себе олигарх-бандит Олег Дерипаска, наживший состояние на залоговых аукционах в 1990 годах. Его не раз обвиняли в организации убийств конкурентов, подкупе чиновников и связях с мафией. Но Путин всегда его прятал и оберегал.

Казначейство США обвиняет Дерипаску в отмывании денег и называет одним из кошельков Путина.

В 2018 году Минфин США в ответ на путинскую агрессию в Украине и вмешательство в американские выборы, впервые бъёт по российским олигархам, под удар попадает и Дерипаска, в частности его компания "Русал".

Эта же компания, понимая что пахнет жаренным, заранее купила 20% акций в австралийской компании в Квинсленде, добывающей алюминий. И это важно запомнить.

После введения санкций США, Дерипаска нанимает лоббистскую контору, которая должна склонить Вашингтон к их отмене. Главной мишенью лоббистов стал тогдашний посол Австралии в Вашингтоне Джо Хоккей.



Джо Хоккей / Фото armradio

Какой была стратегия

Стратегия была проста – россияне пригрозили властям Австралии, что если те не убедят американцев снять санкции, они со своими 20% акций огромной австралийской компании просто заблокируют работу гиганта, а это и экономическая катастрофа и потеря работы для тысяч австралийцев.

Как результат – австралийское посольство пачками рассылало письма американским чиновникам с просьбой снять санкции с компании Дерипаски. И это сработало.

США сняли санкции уже в 2019 году. У Путина сделали победную мину, мол, нам то санкции до одного места, но это австралийцы сами добились их снятия.

В итоге засланные казачки, "Ночные волки" и путинские олигархи настолько осмелели, что в открытую заявляют о своих правах на "исконно русскую" землю Австралии и давят на австралийские власти, чтобы те принимали выгодные Кремлю решения.

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Пока это влияние не настолько очевидно для мирового сообщества, но опыт постсоветских стран вырвавшихся из лап Кремля показывает – стоит дать слабину и Россия заявит, что это наша земля.

И примется защищать права русскоговорящих кенгуру. С купленными в местном супермаркете автоматами калашникова и буками.