Ірина Венедіктова заперечила, що блокує підозри у справі "Приватбанку". Вона запевняє, що провадження рухається "у потрібному руслі".

Відкрити таємницю слідства наразі неможливо. Про це генпрокурорка Ірина Венедіктова написала на сторінці у фейсбуці. До речі НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова, – САП Усі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа почала рухатися в потрібному руслі,

– переконує Венедіктова. Крім цього, генпрокурорка пригрозила, що знайде можливість, зокрема, процесуальну, "більш дохідливо" пояснити причини, через які справи розслідувались із запізненням. Що цьому передувало Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Венедіктова затягує підписання підозр фігурантам справи "Приватбанку".

НАБУ нібито передало підозри в Офіс Генпрокурора, а від Венедіктової протягом 2 тижнів не було відповіді. Справа "Приватбанку": коротко Мовиться про виведення грошей з "Приватбанку" ще до його націоналізації.

Детективи розслідують, як, керівництво банку за змовою з ексвласниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, ймовірно, завдали державі 116,8 мільярда гривень збитків.

До слова, після того, як банк став неплатоспроможним, держава "влила" у нього 155 мільярдів гривень.