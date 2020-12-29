Рухається у потрібному руслі, – Венедіктова про справу "Приватбанку"
Ірина Венедіктова заперечила, що блокує підозри у справі "Приватбанку". Вона запевняє, що провадження рухається "у потрібному руслі".
Відкрити таємницю слідства наразі неможливо. Про це генпрокурорка Ірина Венедіктова написала на сторінці у фейсбуці.
До речі НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова, – САП
Усі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа почала рухатися в потрібному руслі,
– переконує Венедіктова.
Крім цього, генпрокурорка пригрозила, що знайде можливість, зокрема, процесуальну, "більш дохідливо" пояснити причини, через які справи розслідувались із запізненням.
Що цьому передувало
- Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Венедіктова затягує підписання підозр фігурантам справи "Приватбанку".
- НАБУ нібито передало підозри в Офіс Генпрокурора, а від Венедіктової протягом 2 тижнів не було відповіді.
Справа "Приватбанку": коротко
- Мовиться про виведення грошей з "Приватбанку" ще до його націоналізації.
- Детективи розслідують, як, керівництво банку за змовою з ексвласниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, ймовірно, завдали державі 116,8 мільярда гривень збитків.
- До слова, після того, як банк став неплатоспроможним, держава "влила" у нього 155 мільярдів гривень.
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