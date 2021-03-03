Ексміністр Рудьковський повернувся з Росії і йому одразу вручили підозру, – журналіст

3 березня 2021 , 19:21
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Сергія Лещенка

Колишнього міністра транспорту Миколу Рудьковського підозрюють у викраденні і катуванні нинішнього нардепа Олега Семінського. Є інформація, що в цій справі він вже отримав підозру.

Як повідомив журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко, за інсайдерською інформацією, Рудьковський в середу повернувся в Україну. Прямо в аеропорту йому вручили підозру.

Детально СБУ розкрила викрадення нардепа Семінського: до чого тут ексміністр Рудьковський

Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід. Як зазначив Лещенко, у справі може бути причетним Рінат Ахметов.

Через цю справу дуже нервує Рінат Ахметов, оскільки викрадення Семінського збіглося з його входженням до найбільшого приватного газовидобувача України "Нафтогазвидобування", де він володіє контрольним пакетом акцій,
– написав Лещенко.

На своїй сторінці у фейсбуці Микола Рудьковський підтвердив: справді повернувся в Україну. Він опублікував фото з матір'ю, до якої приїхав на день народження. Однак інформації про підозру не надав.

Що відомо про Миколу Рудьковського?

  • Він народний депутат України трьох скликань від "Соціалістичної партії" та "Партії регіонів".
  • У 2006 – 2007 роках міністр транспорту і зв'язку в уряді Януковича.
  • У 2007 році в Україні Рудьковського звинувачували у зловживанні владою та розтраті державного майна.
  • Після приходу до влади Януковича, всі звинувачення зняли.
  • Засуджений у Росії. Його звинуватили у причетності до нападу на російське посольство у Києві у червні 2014 року.
  • Його затримали у вересні 2018, а у грудні 2019 засудили до двох років ув'язнення.

Викрадення Семінського: до чого тут Рудьковський

  • Нинішнього депутата від "Слуги народу" і колишнього топменеджера "Укргазвидобування" Олега Семінського у 2012 році викрали.
  • Семінського викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити неіснуючий борг у 200 мільйонів доларів США.
  • Через 9 років СБУ заявила, що розкрила цю справу. Серед причетних, яким збиралися повідомити про підозру, у відомстві назвали міністра транспорту і зв'язку. Загалом у СБУ виявили 5 причетних до справи.
  • Імені у відомстві не назвали, однак Семінський публічно заявив: причетний його експартнер і екснардеп Микола Рудьковський.