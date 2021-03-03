Колишнього міністра транспорту Миколу Рудьковського підозрюють у викраденні і катуванні нинішнього нардепа Олега Семінського. Є інформація, що в цій справі він вже отримав підозру.

Як повідомив журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко, за інсайдерською інформацією, Рудьковський в середу повернувся в Україну. Прямо в аеропорту йому вручили підозру.

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Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід. Як зазначив Лещенко, у справі може бути причетним Рінат Ахметов.

Через цю справу дуже нервує Рінат Ахметов, оскільки викрадення Семінського збіглося з його входженням до найбільшого приватного газовидобувача України "Нафтогазвидобування", де він володіє контрольним пакетом акцій,

– написав Лещенко.

На своїй сторінці у фейсбуці Микола Рудьковський підтвердив: справді повернувся в Україну. Він опублікував фото з матір'ю, до якої приїхав на день народження. Однак інформації про підозру не надав.

Що відомо про Миколу Рудьковського?

Він народний депутат України трьох скликань від "Соціалістичної партії" та "Партії регіонів".

У 2006 – 2007 роках міністр транспорту і зв'язку в уряді Януковича.

У 2007 році в Україні Рудьковського звинувачували у зловживанні владою та розтраті державного майна.

Після приходу до влади Януковича, всі звинувачення зняли.

Засуджений у Росії. Його звинуватили у причетності до нападу на російське посольство у Києві у червні 2014 року.

Його затримали у вересні 2018, а у грудні 2019 засудили до двох років ув'язнення.

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