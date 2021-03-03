Ексміністр Рудьковський повернувся з Росії і йому одразу вручили підозру, – журналіст
Колишнього міністра транспорту Миколу Рудьковського підозрюють у викраденні і катуванні нинішнього нардепа Олега Семінського. Є інформація, що в цій справі він вже отримав підозру.
Джерело:телеграм Сергія Лещенка
Як повідомив журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко, за інсайдерською інформацією, Рудьковський в середу повернувся в Україну. Прямо в аеропорту йому вручили підозру.
Детально СБУ розкрила викрадення нардепа Семінського: до чого тут ексміністр Рудьковський
Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід. Як зазначив Лещенко, у справі може бути причетним Рінат Ахметов.
Через цю справу дуже нервує Рінат Ахметов, оскільки викрадення Семінського збіглося з його входженням до найбільшого приватного газовидобувача України "Нафтогазвидобування", де він володіє контрольним пакетом акцій,
– написав Лещенко.
На своїй сторінці у фейсбуці Микола Рудьковський підтвердив: справді повернувся в Україну. Він опублікував фото з матір'ю, до якої приїхав на день народження. Однак інформації про підозру не надав.
Що відомо про Миколу Рудьковського?
- Він народний депутат України трьох скликань від "Соціалістичної партії" та "Партії регіонів".
- У 2006 – 2007 роках міністр транспорту і зв'язку в уряді Януковича.
- У 2007 році в Україні Рудьковського звинувачували у зловживанні владою та розтраті державного майна.
- Після приходу до влади Януковича, всі звинувачення зняли.
- Засуджений у Росії. Його звинуватили у причетності до нападу на російське посольство у Києві у червні 2014 року.
- Його затримали у вересні 2018, а у грудні 2019 засудили до двох років ув'язнення.
Викрадення Семінського: до чого тут Рудьковський
- Нинішнього депутата від "Слуги народу" і колишнього топменеджера "Укргазвидобування" Олега Семінського у 2012 році викрали.
- Семінського викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити неіснуючий борг у 200 мільйонів доларів США.
- Через 9 років СБУ заявила, що розкрила цю справу. Серед причетних, яким збиралися повідомити про підозру, у відомстві назвали міністра транспорту і зв'язку. Загалом у СБУ виявили 5 причетних до справи.
- Імені у відомстві не назвали, однак Семінський публічно заявив: причетний його експартнер і екснардеп Микола Рудьковський.
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