Ексміністр Рудьковський написав листа президенту і запевняє, що нікого не викрадав

Джерело:"Гордон"
Колишній міністр транспорту Микола Рудьковський звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом. Ексурядовець запевняє, що не причетний до викрадення колишнього голови "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.
За словами Рудьковського, нардеп від "Слуги народу" Семінський "з заступником генпрокурора і ключовим нардепом" сформували думку президента про викрадення. Таким чином, вважає ексочільник Мінтранспорту, можуть отримати незаконний вплив на правоохоронну систему і суди.
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Рудьковський хоче сам зустрітись з главою держави, аби пояснити, що начебто з 2012 року його жодного разу не викликали свідчити у справі Семінського. Колишній урядовець запевняє, що весь цей час був в Україні, окрім "вимушеного перебування в російському полоні".
В аеропорту мені вручили підозру і клопотання про взяття під варту, яке зараз перебуває на розгляді в суді. Найцікавіше, що мене і зараз ніхто не запросив ні до слідчого, ні до прокуратури для дачі пояснень,
– переконує Рудьковський.
У всьому цьому Рудьковський винуватить Семінського, з яким начебто зустрічався не раз і отримував від нього погрози.
Він настільки хоче заволодіти майном, яке йому не належить, що зі своїм партнером опустився до такої ницості, як погрози і тиск не лише на мою адресу, але й на адресу моєї родини,
– написав ексміністр.