Депутати не проголосували за відсторонення нардепа з групи "За майбутнє" Сергія Рудика від пленарних засідань через сексистські висловлювання. Відповідну пропозицію напередодні вніс Комітет з питань регламенту й депутатської етики.

У січні 2021 року Сергій Рудик згадав під час свого виступу нардепку Мар'яну Безуглу, натякаючи, що 32-річна жінка зі сфери медицини не має закликати реформувати СБУ.

До теми Дівчинка, якій 32 роки: у Раді спалахнув сексистський скандал через висловлювання нардепа

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради вимагав покарати депутата через недоречні висловлювання стосовно колеги. Вони вимагали відсторонити його від участі в 5 пленарних засіданнях.

17 лютого це питання було винесено на голосування в зал. Однак пропозицію підтримали лише 195 народних депутатів.

Натомість для ухвалення рішення необхідно голоси щонайменше 226 парламентарів.

Відтак спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив, що рішення не прийнято.

Що цьому передувало

Сергій Рудик під час виступу в парламенті 28 січня здивувався, що нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла закликала схвалити законопроєкт про реформу Служби безпеки. Він підкреслив, що політикиня ніколи не працювала у відповідній сфері.

Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів,

– зазначив депутат.

2 лютого нардепка від "Голосу" Інна Совсун закликала Рудика або групу "За майбутнє" вибачитись за ці слова.

Водночас сам парламентар одразу відповів на звинувачення у сексизмі. Він відмовився вибачитись і процитував свої ж слова, які раніше говорив про українських жінок. Наголошуючи, що його висловлювання щодо Безуглої стосувалися не статі, а її професіоналізму.