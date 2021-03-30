Рудик і Железняк не підписались за відставку Венедіктової, – Устінова

Джерело:24 канал
Депутати від "Голосу" 23 лютого ініціювали збір підписів за відставку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Однак голова партії Кіра Рудик та очільник фракції Ярослав Железняк не підписались за це подання.
Про це розповіла нардепка від "Голосу" Олександра Устінова. І додала, що цей та інші кроки керівництва були дивними для членів партії.
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"Я не розумію, як "Голос" міг скотитися до такого – що голова партії і фракції не хочуть підписувати подання про відставку Венедіктової", – наголосила депутатка.
Вона пригадала, що дізналася з новин інформацію про наміри партії об'єднатися в коаліцію зі "Слугою народу". І підкреслила, що це було виключно рішення керівництва, про яке не знали інші партійці.
Вони (керівники партії і фракції – 24 канал) не запитали партійців, які представляють партію в усіх осередках. Якщо ви говорите про коаліцію, то проводьте якісь слухання, питайте в інших членів партії,
– заявила Олександра Устінова.
Нардепка також прокоментувала ситуацію, яка склалася всередині фракції "Голос". За її словами, партійці вимагають від керівництва:
"Якщо нам далі не дадуть працювати як нормальній команді "Голосу", потрібно буде щось вирішувати. Можливо, навіть створення якогось окремого об'єднання", – відзначила вона.
Олександра Устінова розповіла про ситуацію в "Голосі": дивіться відео