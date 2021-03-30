Депутати від "Голосу" 23 лютого ініціювали збір підписів за відставку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Однак голова партії Кіра Рудик та очільник фракції Ярослав Железняк не підписались за це подання.

Про це розповіла нардепка від "Голосу" Олександра Устінова. І додала, що цей та інші кроки керівництва були дивними для членів партії.

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"Я не розумію, як "Голос" міг скотитися до такого – що голова партії і фракції не хочуть підписувати подання про відставку Венедіктової", – наголосила депутатка.

Вона пригадала, що дізналася з новин інформацію про наміри партії об'єднатися в коаліцію зі "Слугою народу". І підкреслила, що це було виключно рішення керівництва, про яке не знали інші партійці.

Вони (керівники партії і фракції – 24 канал) не запитали партійців, які представляють партію в усіх осередках. Якщо ви говорите про коаліцію, то проводьте якісь слухання, питайте в інших членів партії,

– заявила Олександра Устінова.

Довідка. Депутати від фракції "Голос" 23 лютого розпочали збір підписів за відставку генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової. Таке рішення було ухвалено на тлі вироку активісту Сергію Стерненку, якого засудили до 7 років в'язниці. 5 березня голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що підстав для відставки Венедіктової немає.

Устінова не виключає створення нового політичного об'єднання

Нардепка також прокоментувала ситуацію, яка склалася всередині фракції "Голос". За її словами, партійці вимагають від керівництва:

оголосити проведення демократичного з'їзду;

обговорити статут та прийняти відповідні зміни до нього;

провести перевибори керівника партії за участі представників всіх регіональних осередків.

"Якщо нам далі не дадуть працювати як нормальній команді "Голосу", потрібно буде щось вирішувати. Можливо, навіть створення якогось окремого об'єднання", – відзначила вона.

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