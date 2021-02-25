Організаційне питання, – Рудик пояснила, чому Притулу виключили з політради "Голосу"

Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла, чому Сергія Притулу виключили з політичної ради партії "Голос". За її словами, таким рішенням вони "йдуть до успіху".

Що заявила Рудик

Політикиня пояснила, що виключення Притули схвалили на з'їзді "Голосу" 29 січня, однак "розганяти" цю тему почали аж через 2 тижні.

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Рудик відреагувала на чутки про те, що рішення щодо Притули вона схвалила одноосібно.

"Відверто кажучи, я була здивована. У нас зараз понад 500 партійців, 350 депутатів – усі в курсі, як все відбувалося",

– заявила голова "Голосу".

Вона додала, що рішення партія схвалює відповідно до статуту.

"Кожен із 21-го регіону обирає представника, усі вони приїжджають до Києва й голосують за ті чи інші рішення. Для прийняття треба три чверті голосів. Власне, так і відбулося", – підкреслила Рудик.

Нардепка наголосила, що партійці багато обговорювали, куди має рухатися партія. "Намагання розігнати цю тему – це спроба політизації речей, які такими бути не можуть. Це організаційне питання, з яким ми йдемо далі, до успіху".

Притула був у політраді через місцеві вибори

Склад політради, за словами Рудик, "Голос" обирає раз на 2 роки під конкретні завдання.

Другу політраду обирали конкретно під місцеві вибори. І я пообіцяла, що після виборів ми її переоберемо,

– пояснила нардепка.

Вона додала, що нова політрада партії вже працює.

Попри те, що Притула більше не є серед керівництва партії, він все ще входить до складу "Голосу".