Організаційне питання, – Рудик пояснила, чому Притулу виключили з політради "Голосу"
Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла, чому Сергія Притулу виключили з політичної ради партії "Голос". За її словами, таким рішенням вони "йдуть до успіху".
Джерело:Інтерфакс-Україна
Що заявила Рудик
Політикиня пояснила, що виключення Притули схвалили на з'їзді "Голосу" 29 січня, однак "розганяти" цю тему почали аж через 2 тижні.
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Рудик відреагувала на чутки про те, що рішення щодо Притули вона схвалила одноосібно.
"Відверто кажучи, я була здивована. У нас зараз понад 500 партійців, 350 депутатів – усі в курсі, як все відбувалося",
– заявила голова "Голосу".
Вона додала, що рішення партія схвалює відповідно до статуту.
"Кожен із 21-го регіону обирає представника, усі вони приїжджають до Києва й голосують за ті чи інші рішення. Для прийняття треба три чверті голосів. Власне, так і відбулося", – підкреслила Рудик.
Нардепка наголосила, що партійці багато обговорювали, куди має рухатися партія. "Намагання розігнати цю тему – це спроба політизації речей, які такими бути не можуть. Це організаційне питання, з яким ми йдемо далі, до успіху".
Притула був у політраді через місцеві вибори
Склад політради, за словами Рудик, "Голос" обирає раз на 2 роки під конкретні завдання.
Другу політраду обирали конкретно під місцеві вибори. І я пообіцяла, що після виборів ми її переоберемо,
– пояснила нардепка.
Вона додала, що нова політрада партії вже працює.
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