Глава партії "Голос" Кіра Рудик поскаржилася, що її політсила залишилася без державного фінансування і звинуватила у цьому НАЗК. Вона закликала відомство залишатися незалежним.

Рудик розцінила це як політичний тиск. Про це мовиться на сайті політсили.

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Очільниця "Голосу" наголосила, що партія планує оскаржити це рішення у суді. Рудик підкреслила, що "Голос" є неолігархічною парламентською партією і для того, щоб залишатися незалежною, політсилі необхідне державне фінансування.

Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском,

– заявила Кіра Рудик.