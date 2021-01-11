Партія "Голос" залишилася без держфінансування через НАЗК, – Рудик
Глава партії "Голос" Кіра Рудик поскаржилася, що її політсила залишилася без державного фінансування і звинуватила у цьому НАЗК. Вона закликала відомство залишатися незалежним.
Рудик розцінила це як політичний тиск. Про це мовиться на сайті політсили.
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Очільниця "Голосу" наголосила, що партія планує оскаржити це рішення у суді. Рудик підкреслила, що "Голос" є неолігархічною парламентською партією і для того, щоб залишатися незалежною, політсилі необхідне державне фінансування.
Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском,
– заявила Кіра Рудик.
Вона також закликала НАЗК не перевищувати свої повноваження та не ставати інструментом політичного тиску.
У "Голосі" припустили, що НАЗК могли мати до партії 2 претензії:
- до оформлення угод та актів виконаних робіт у наших підрядників;
- до сплати орендної плати за офіси 3 територіальних організацій.
Додамо, що державне фінансування партій передбачено законом "Про політичні партії в Україні". У 2020 році НАЗК розподілило кошти державного фінансування між п'ятьма політсилами. Мовиться про "Слугу народу", ОПЗЖ, "Батьківщину", "Європейську солідарність" та "Голос".
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