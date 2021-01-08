Рубець на серці нації, – Зеленський про авіакатастрофу МАУ в Ірані
Президент Володимир Зеленський 8 січня вшанував перші роковини збиття українського літака МАУ. Український лідер назвав трагедію рубцем на серці нації.
Життя 176 мирних людей на борту мирного літака злочинно забрали 2 ракетами. Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
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Не знати тоді, що в повітрі саме пасажирський літак, було неможливо. Не зрозуміти, що перша ракета вразила зовсім не військову ціль, також було неможливо,
– наголосив президент.
Що ще сказав Зеленський
- Світова спільнота погоджується з висновками наших спеціалістів з безпеки, експертів і дипломатів.
- Винні в авіакатастрофі будуть притягнуті до відповідальності.
- Цей злочин не матиме строку давності.
- Іран уже визнав свою провину.
- Українська сторона прямує до "дієвого покарання винних та отримання належних компенсацій для сімей загиблих".
- Найменше, що можна зробити для вшанування загиблих, це присвоїти їм звання Героїв України.
- Екіпаж літака до останнього діяв професійно, відповідаючи за життя людей.
Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном у цифрах / Інфографіка 24 каналу
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