Президент Володимир Зеленський 8 січня вшанував перші роковини збиття українського літака МАУ. Український лідер назвав трагедію рубцем на серці нації.

Життя 176 мирних людей на борту мирного літака злочинно забрали 2 ракетами. Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Актуально Злочин, який досі без кари: перші роковини збиття українського літака МАУ під Тегераном

Не знати тоді, що в повітрі саме пасажирський літак, було неможливо. Не зрозуміти, що перша ракета вразила зовсім не військову ціль, також було неможливо,

– наголосив президент.

Що ще сказав Зеленський

Світова спільнота погоджується з висновками наших спеціалістів з безпеки, експертів і дипломатів.

Винні в авіакатастрофі будуть притягнуті до відповідальності.

Цей злочин не матиме строку давності.

Іран уже визнав свою провину.

Українська сторона прямує до "дієвого покарання винних та отримання належних компенсацій для сімей загиблих".

Найменше, що можна зробити для вшанування загиблих, це присвоїти їм звання Героїв України.

Екіпаж літака до останнього діяв професійно, відповідаючи за життя людей.

Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном у цифрах / Інфографіка 24 каналу