С детства нас учили различным правилам этикета. Например, уступать место в транспорте женщинам или не есть руками. Впрочем, часть этих принципов сейчас под вопросом.

Источник: "Осторожно, миф" на 24 канале

О современных правилах этикета в троллейбусе, за столом и в интернете, и мифах вокруг них – читайте дальше.

Читайте первую часть мифов Кто должен оплачивать счет в ресторане: правила этикета, которые вы до сих пор нарушаете

Миф 1. Мужчины обязаны уступать место

Специалисты по этикету говорят, что эта привычка пошла еще из Советского союза. Когда в транспорте стояла женщина – мужчина не мог сидеть. Сегодня мы видим совсем другую ситуацию – молодые мужчины спокойно могут сидеть и не обязательно уступать.

Впрочем, все же до сих пор как мужчины, так и девушки должны давать место в транспорте 3 группам:

женщинам с детьми;

пожилым людям;

лицам с инвалидностью.



Уступать место могут не только мужчины / Фото Unsplash

Миф 2. Время в транспорте можно использовать для решения личных дел

Иногда приходится объяснять людям, что они находятся в общественном транспорте. Есть те, кто этого не понимает – соглашаются, но не понимают, потому что живут в своем мире, где это принято, убеждена эксперт Алена Калиниченко.

Это ужас, когда все слышат, где стоит борщ, чтобы его разогреть, или как он ко мне пришел вчера пьяный и что я с ним сделала, или же как волосы покрасила. Это неприятно слышать, ставьте себя на место других. Я уже не говорю о шуме,

– отметила эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко.

Кроме этого, есть большая проблема, когда в общественном транспорте кто-то что-то смотрит без наушников. Следовательно это вынужден слушать другой человек, который едет, например, уставший после работы.

"Сейчас технологии позволяют переписываться. Не обязательно разговаривать по телефону в общественном транспорте", – отметил креативный продюсер Юрий Гаврищак.



Если есть возможность – лучше переписываться и не мешать разговорами / Фото Pexel

Миф 3. Человек должен есть тогда, когда хочет. Даже в поездке в троллейбусе

Если с едой заходить в общественный транспорт, у которой резкий запах – это может очень негативно повлиять на других людей. Кроме этого, такие ароматы не всем нравятся, а крошки от еды могут упасть на кого-то.

"Помню, как-то в поезде в 6 утра люди на соседних сиденьях уплетали беляши. Такие, знаете, с привокзального рынка – жирненькие, ароматные. И этот запах. Ну его невозможно выдержать. Часть беляшей они съели и еще несколько отложили на потом. И это тот случай, когда хотелось их упрашивать поесть – доешьте, пожалуйста, доешьте", – рассказал ведущий Ярослав Демьяненко.



Все же не стоит есть в общественном транспорте / Фото Unsplash

Миф 4. Упрашивать поесть или выпить за столом – это забота о госте

В Украине часто принято из вежливости приглашать есть или пить на застолье. Иногда такой призыв может звучать не раз и не два. Эксперты же предлагают поблагодарить человека за заботу и вежливо отказаться.

Если вы вегетарианец, то нечего стыдиться. Если кроме мяса есть другие блюда – выберите их. Если только стейки, то выберите гарнир. Никто не имеет права заглядывать вам в тарелку,

– объснила Адаменко.

То же и с алкоголем. Вас никто не должен заставлять пить, к тому же вам не обязательно об этом предупреждать заранее. У вас может разве что стоять бокал белого вина – только из вежливости к хозяевам.

Читайте также Есть и не пьянеть: мифы об алкогольном отравлении и почему рассол не поможет

Миф 5. Есть руками – невоспитанно

Не стоит приходить на светское мероприятие, где есть полная сервировка стола и игнорировать ее. Однако, прийти на пикник с друзьями, где все едят руками и просить нож и вилку, – может выглядеть несколько странно. Эксперты советуют обращать внимание на обстоятельства.

"Если в ресторане заказали пиццу – то, пожалуйста, ешьте ее вилкой. Если мы в пиццерии на встрече с друзьями – совершенно спокойно едим ее руками", – объяснила Калиниченко.



На вечеринке с друзьями можно есть руками / Фото Pexel

Миф 6. Звонок без предупреждения малознакомому человеку – эффективная коммуникация

Сейчас звонок малознакомому человеку воспринимается как вторжение в личное пространство. Это все равно, что идти в гости без предупреждения. Специалисты по этикету говорят, что в соцсетях мы можем писать любому, а вот на телефон – нет.

Можно спросить, свободен ли человек сейчас и можно ли позвонить. Тогда собеседник выберет удобное для себя время. Все. И не будет возникать той ситуации, что кто-то не возьмет трубку, а другой обидится,

– отметила Адаменко.

К тому же неприемлемо писать ночью или писать в абсолютно нерабочие часы. Это показывает, что вы не уважаете другого человека и его личное время.

Интересно 11 золотых правил цифрового этикета: как не показаться грубым в эру диджитал

Миф 7. На сообщения в мессенджерах нужно отвечать сразу, как прочитал

Преподавательница и лектор по пиару Вера Щербакова отметила, что дипломатическая переписка предусматривает ответ на письмо за 2 суток, а на другие форматы – стоит отвечать до 24 часов.

Понятно, что никто не рассчитывает на мгновенный ответ, но в мессенджерах время сужено и до 1 – 3 часов. Все зависит от того, как и с кем вы общаетесь. Однако согласно правилам делового этикета ответить надо в любом случае.

Больше мифов – смотрите в видео программы.