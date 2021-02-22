Звичка рятувати спільників: Коломойський може бути причетним до втечі Яценка
Під Києвом посадили літак з топ-фігурантом справи "Приватбанку" Володимира Яценка, який хотів утекти. Це може допомогти встановити, як виводили гроші з установи.
Источник:24 канал
Яценко – один з трьох людей, причетних до схем, які здійснювалися руками менеджменту. Про це повідомив в ефірі член наглядової ради Укрзалізниці та нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко.
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Яценко тікав приватним літаком
За його словами, літак, яким тікав фігурант, був не рейсовим, а приватним. Він стояв в аеропорту міста Дніпра і був призначеним для втечі.
Є підозра, що це літак авіакомпанії Ігоря Коломойського Windrose. Він може бути причетним до втечі топ-менеджера,
– зазначив Лещенко.
Україна могла б втратити свідка
Він наголосив, що Яценко хотів втекти до Австрії. А звідти дуже важко "витягнути" людину назад в Україну.
"Якби він втік до Австрії, то з великою ймовірністю Україна втратила б важливого свідка. В Коломойського є звичка рятувати своїх спільників, евакуюючи їх з України", – також зауважив експерт.
Що буде далі з Яценком
"Я б радив фігурантам цієї справи дати правдиві покази і отримати можливість умовного терміну та не нести покарання за дії тих керівників, які їх примушували".
Думаю, Яценкові найкраще показати пальцем, хто його примушував проводити транзакції і розграбовувати "Приватбанк". Йому може загрожувати кримінальне переслідування,
– також сказав Лещенко.
Він додав, той факт, що генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру, показує її активну участь у розслідуванні справи.
Що відомо про справу "Приватбанку": коротко
- Україна у 2016 році націоналізувала "Приватбанк" і зробила його державним. Оскільки Національний банк визнав установу неплатоспроможною, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- "Приватбанк" у жовтні 2019 року виграв в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які визнали націоналізацію незаконною.
- Руслан Рябошапка передав справу до Національного антикорупційного бюро розслідувань.
- НАБУ передало підозри у справі "Приватбанку" на погодження генпрокурорці Ірині Венедіктовій. Вона у грудні 2020 року увійшла до складу прокурорів щодо групи "Приват".
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