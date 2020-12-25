В киевском издательстве Bookchef вышла в свет первая книга одесского учителя Павла Виктора, который получил славу благодаря YouTube.

"Физика. Основы и механическое движение" – это первое пособие из будущей серии, которое насчитывает 35 уроков. В следующем году серию дополнят сразу две книги: "Молекулярная физика и термодинамика", а также "Основы электродинамики", сообщает 24 канал.

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Одессита Павла Виктора не просто так называют учителем физики, который покорил мир. В 2020 году он получил "Серебряную кнопку YouTube" за первые 100 тысяч подписчиков на своем канале. Сейчас на YouTube-канал автора подписаны более 600 тысяч человек, а видео набрали уже более 27 млн просмотров.

В течение последних 6 лет Павел Виктор записывал видеоуроки для школьников. На прошлой неделе были опубликованы последние материалы, поэтому теперь канал насчитывает 720 видеоуроков, а это — полный курс по физике для 7 – 11 классов.

Спасибо моим ученикам-лицеистам, которые помогали мне не ошибиться у классной доски и создавали творческую атмосферу на уроках. Спасибо моим близким, коллегам и друзьям. Вы были рядом и помогали удерживаться на плаву в самые трудные минуты. Без вашей поддержки я вряд ли довел бы дело до конца, которое, похоже, стало главным делом моей жизни,

– написал Павел Виктор на своей странице в Фейсбук.

В книге "Физика. Основы и механическое движение" приведены основные темы по механике, которые пригодятся как школьникам, которым нужно закрепить знания по предмету, так и взрослым, которые желают глубже понимать удивительный мир природы и ее явлений.

Книга отличается от классического учебника. Ее особенность — легкая и понятная форма подачи материала в виде рассказа и объяснений сути. Уроки дополняют QR-коды, с помощью которых читатель может с легкостью перейти к соответствующему фрагменту видеоурока и просмотреть демонстрацию опыта, работы физического прибора или решения задачи. Благодаря структурированной подаче материала книга "Физика. Основы и механическое движение" будет особенно полезна во время дистанционного обучения.

Эксклюзивно для читателей 24 канала предлагаем отрывки из книги: