Украинские военные звания переведут в коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Соответствующий указ уже подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

Указ поможет установить соответствие кодификации воинских званий военнослужащих ВСУ военным рангам НАТО. Такое мнение высказал Таран, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Это еще один шаг, который обеспечивает совместимость с вооруженными силами государств-членов", – сказал Таран.

К теме. 12 июня 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Почему это важно для Украины

Таран объяснил, что это решение станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

Она призвана превратить систему управления карьерой советского образца в современную, принятую в армиях ведущих государств,

– отметил Таран.

"Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, которая предусматривает создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению", – подчеркнул министр.

Звание ВСУ привели в соответствие со стандартами НАТО по закону, который приняла Рада в июне 2020 года.