У тренуваннях беруть участь офіцери органів військового управління, штабів, а також командувань.

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Як проходять тренування

Військові вдосконалюють практичні вміння та навички щодо спільного планування та ведення операцій й бойових дій.

Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що під час тренувань підрозділи набуватимуть спроможностей для застосування міжвидових та міжвідомчих угрупувань в операції сил оборони та взаємодії.

Інші тренування ЗСУ: що відомо