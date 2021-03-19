У ЗСУ проводять тренування штабів для відсічі ворога: фото
Військові Збройних сил України вдосконалюють свої вміння. Наразі вони проводять тренування штабів для відсічі збройної агресії противника.
Источник:Командування об'єднаних сил ЗСУ
У тренуваннях беруть участь офіцери органів військового управління, штабів, а також командувань.
До речі За стандартами НАТО: українські сухопутні війська обмінюються досвідом з Альянсом
Як проходять тренування
Військові вдосконалюють практичні вміння та навички щодо спільного планування та ведення операцій й бойових дій.
Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що під час тренувань підрозділи набуватимуть спроможностей для застосування міжвидових та міжвідомчих угрупувань в операції сил оборони та взаємодії.
Інші тренування ЗСУ: що відомо
- На околицях прифронтового Щастя військові ООС проводили оперативно-профілактичне відпрацювання. Вони патрулювали вулиці міста, перевіряли документи, а також здійснювали опитування.
- Також у березні Військово-морські сили ЗСУ разом з кораблями НАТО провели навчання в акваторії Чорного моря. Метою було підтримання безпеки у регіоні та вдосконалення взаємодії під час операцій. До речі, у 2021 році це вже були другі тренування типу PASSEX за участю українських ВМС із кораблями Альянсу.
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