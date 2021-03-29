Радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив про смерть своєї матері Зореслави від коронавірусу. Хвороба забрала її життя у 83-річному віці.

Стан жінки спершу погіршився, а у неділю, 28 березня, у неї раптово впав тиск, медики розпочали реанімаційні заходи. На жаль, врятувати Зореславу не вдалося, того ж дня вона померла.

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Зорян Шкіряк висловив подяку усім лікарям, медсестрам і санітарам Олександріївської клінічної лікарні, а також головній лікарці Людмилі Антоненко, провідній інфекціоністці МОЗ Ользі Голубовській та всім, хто підтримував його матір та їхню родину.

Низький вам уклін за ваш важкий і наполегливий труд задля спасіння кожної людини. Я знаю, що ви зробили все, що могли і я ніколи цього не забуду,

– зазначив радник Авакова.

Мати Зоряна Шкіряка померла від коронавірусу / Фото з фейсбуку Зоряна Шкіряка

Хто така Зореслава Шкіряк: що відомо

Професорка Зореслава Шкіряк-Нижник зробила неабиякий внесок у розвиток медичної науки в Україні.

Вона обіймала низку посад і здобула декілька наукових ступенів, а саме: