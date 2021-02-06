Под Черниговом в городке Мена тигр Шакур убил работника зоопарка. Мужчина 3 года ухаживал за своим подопечным и дружил с ним.

Мужчина ухаживал за дикими животными больше 10 лет и имел большой опыт. Коллеги погибшего удивлены случившимся. Они рассказали, что в тот день работник нарушил сразу несколько правил безопасности.

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Новые детали трагедии

Он должен был проверить, где находится животное, в нужный момент перекрыть шибер. Почему это не было сделано, уже никто не сможет узнать,

– рассказал заместитель директора зоопарка Леонид Воробей.

В зоопарке уверяют, что напасть от голода тигр не мог, его хорошо кормят. Каждому тигру ежедневно дают много питания, в том числе и 7 килограммов мяса.

Отметим! Вольер тигра разделен на 3 части. Между каждой секцией есть перегородка – шибер, цель которой защитить человека от хищника.

Какие еще правила нарушил смотритель

Для того, чтобы убрать в вольере за животными или их покормить, работники должны заходить парами. Но в тот день мужчина почему-то пошел сам и нарушил инструкцию. Это доказывают камеры наблюдения, которые есть возле вольера.

Тигр Шакун напуган

После инцидента, как отметили работники зоопарка, тигр Шакур напуган. Они также отметили, что животное осознает всю трагедию.

Кстати! Зоопарк в Мене – единственный в Украине, который расположен в сельской местности. Его открыли почти 45 лет назад, а с тиграми там имеют дело уже больше 20 лет.

По словам Леонида Воробья, у хищных животных инстинкты могут проснуться в любой момент, и доверять тигру, даже давно знакомому и дружелюбному, очень рискованно.

Судьбу тигра будут решать после завершения работы комиссии Управления труда. Зоопарк для посетителей закрыт до завершения расследования обстоятельств трагедии.

Трагедия под Черниговом: что известно