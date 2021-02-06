Мужчина, которого загрыз тигр, нарушил правила безопасности: новые детали трагедии
Под Черниговом в городке Мена тигр Шакур убил работника зоопарка. Мужчина 3 года ухаживал за своим подопечным и дружил с ним.
Источник:ТСН
Мужчина ухаживал за дикими животными больше 10 лет и имел большой опыт. Коллеги погибшего удивлены случившимся. Они рассказали, что в тот день работник нарушил сразу несколько правил безопасности.
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Новые детали трагедии
Он должен был проверить, где находится животное, в нужный момент перекрыть шибер. Почему это не было сделано, уже никто не сможет узнать,
– рассказал заместитель директора зоопарка Леонид Воробей.
В зоопарке уверяют, что напасть от голода тигр не мог, его хорошо кормят. Каждому тигру ежедневно дают много питания, в том числе и 7 килограммов мяса.
Какие еще правила нарушил смотритель
Для того, чтобы убрать в вольере за животными или их покормить, работники должны заходить парами. Но в тот день мужчина почему-то пошел сам и нарушил инструкцию. Это доказывают камеры наблюдения, которые есть возле вольера.
Тигр Шакун напуган
После инцидента, как отметили работники зоопарка, тигр Шакур напуган. Они также отметили, что животное осознает всю трагедию.
По словам Леонида Воробья, у хищных животных инстинкты могут проснуться в любой момент, и доверять тигру, даже давно знакомому и дружелюбному, очень рискованно.
Судьбу тигра будут решать после завершения работы комиссии Управления труда. Зоопарк для посетителей закрыт до завершения расследования обстоятельств трагедии.
Трагедия под Черниговом: что известно
- Мужчина зашел в вольер покормить тигра, а тот напал на него и прокусил ему шею.
- Медики не успели спасли пострадавшего, он умер на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
- Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.
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