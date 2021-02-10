В зоне Операции Объединенных сил украинский военный 9 февраля застрелил гражданского. Как пояснили в штабе, двое гражданских пытались прорвать блокпост. Журналист Юрий Бутусов рассказал, что это был таксист, который вез другого военного в штаб, но они оба несколько странно себя вели.

Как мужчины оказались на блокпосту

Как рассказал журналист, один из мужчин взял справку в военкомате для оформления в ряды 53-ей ОМБр, которая занимает полосу в зоне разведения Богдановка – Петровское.

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Тогда он приехал в зону ООС и взял такси, чтобы доехать до штаба. Юрий Бутусов объясняет, что таксисты в совершенстве знают район обороны, постоянно возят бойцов, поэтому мужчина не сомневался, что его доставят точно и кратчайшим маршрутом.

Трудно понять, что двигало таксистом, который вместо поездки правильным маршрутом выехал на передовую, на наш взводный опорный пункт. Здесь проезд запрещен,

– рассказал журналист.

Ситуация на блокпосту

По рассказам Юрия Бутусова, такси уже почти доехали до Викторовки – села, расположенного в "серой зоне". Тогда среагировал дежурный на блокпосту, осуществив предупредительный выстрел в воздух.

Проехав блокпост, машина остановилась, а таксист и мужчина, ехавший в штаб, вышли на улицу. Дежурный сказал им подойти, но оба мужчины почему-то вернулись в авто. Тогда военный открыл огонь на поражение.

"В результате таксист убит на месте, пассажир – ранен в руку. Следствие выясняет, насколько обоснованными были действия часового, как была организована служба", – рассказал журналист.

Что об инциденте на блокпосту рассказали в ООС