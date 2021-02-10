Таксист вез военного в штаб: журналист рассказал детали попытки прорыва в ООС
В зоне Операции Объединенных сил украинский военный 9 февраля застрелил гражданского. Как пояснили в штабе, двое гражданских пытались прорвать блокпост. Журналист Юрий Бутусов рассказал, что это был таксист, который вез другого военного в штаб, но они оба несколько странно себя вели.
Источник:Юрий Бутусов в фейсбуке
Как мужчины оказались на блокпосту
Как рассказал журналист, один из мужчин взял справку в военкомате для оформления в ряды 53-ей ОМБр, которая занимает полосу в зоне разведения Богдановка – Петровское.
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Тогда он приехал в зону ООС и взял такси, чтобы доехать до штаба. Юрий Бутусов объясняет, что таксисты в совершенстве знают район обороны, постоянно возят бойцов, поэтому мужчина не сомневался, что его доставят точно и кратчайшим маршрутом.
Трудно понять, что двигало таксистом, который вместо поездки правильным маршрутом выехал на передовую, на наш взводный опорный пункт. Здесь проезд запрещен,
– рассказал журналист.
Ситуация на блокпосту
По рассказам Юрия Бутусова, такси уже почти доехали до Викторовки – села, расположенного в "серой зоне". Тогда среагировал дежурный на блокпосту, осуществив предупредительный выстрел в воздух.
Проехав блокпост, машина остановилась, а таксист и мужчина, ехавший в штаб, вышли на улицу. Дежурный сказал им подойти, но оба мужчины почему-то вернулись в авто. Тогда военный открыл огонь на поражение.
"В результате таксист убит на месте, пассажир – ранен в руку. Следствие выясняет, насколько обоснованными были действия часового, как была организована служба", – рассказал журналист.
Что об инциденте на блокпосту рассказали в ООС
- В штабе сообщили, что в авто находились двое гражданских. Они якобы пытались прорвать блокпост и не отреагировали на предупредительный выстрел часового.
- Тогда военный открыл огонь на поражение. В результате двое гражданских – водитель и пассажир – получили ранения.
- Медики бригады пытались спасти мужчин, но водитель скончался по дороге в больницу.
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