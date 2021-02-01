В зоне ООС пропал украинский военный
Вечером 28 января в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пропал украинский военный. Известно, что он проводил дежурство на одном из взводных опорных пунктов.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"
Об инциденте сразу же сообщили правоохранителям. Они начали поиски бойца.
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Что известно об исчезновении нашего военного
Отсутствие украинского бойца заметили 28 января. Военный исчез во время дежурства, в то же время оружие и патроны остались на месте.
К сожалению, поиски правоохранителей не дали результатов. Сослуживцы заявили, что военный был спокойным и взвешенным человеком, конфликтных ситуаций ни с кем не имел.
Отметим, что в период с апреля 2014 года и до сегодня в зоне боевых действий на Донбассе исчезли 526 украинских военных, из них неизвестна судьба 69 человек.
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