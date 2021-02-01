Вечером 28 января в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пропал украинский военный. Известно, что он проводил дежурство на одном из взводных опорных пунктов.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Об инциденте сразу же сообщили правоохранителям. Они начали поиски бойца.

Важно Вражеский беспилотник и обстрелы: как прошли сутки на Донбассе

Что известно об исчезновении нашего военного

Отсутствие украинского бойца заметили 28 января. Военный исчез во время дежурства, в то же время оружие и патроны остались на месте.

К сожалению, поиски правоохранителей не дали результатов. Сослуживцы заявили, что военный был спокойным и взвешенным человеком, конфликтных ситуаций ни с кем не имел.

Обратите внимание! По предварительной информации, военнослужащий может быть на не подконтрольной Украине территории. Сейчас продолжаются следственные действия и выясняются обстоятельства.

Отметим, что в период с апреля 2014 года и до сегодня в зоне боевых действий на Донбассе исчезли 526 украинских военных, из них неизвестна судьба 69 человек.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала